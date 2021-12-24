Хандра и тревожность зимой – почему нам неспокойно и что с этим делать

Дефицит солнца, холод, стресс предстоящих праздников и даже лишний кофе повышают чувство тревожности. В этот период важно найти баланс между отдыхом и работой

Нам неспокойно зимой из-за дефицита солнца, а снизить тревожность поможет релакс, хобби и психотерапия / Фото: Коллаж: Сегодня

Апатия и хандра еще с осени проявляется у многих людей, а с наступлением холодов тревожность может усилиться. Иногда даже чашка кофе на ночь, особенно у молодежи может вызвать излишнюю тревожность и бессонницу. Почему нам неспокойно в холодный сезон и что с этим делать – разбираемся с экспертами.

Почему зимой нам бывает грустно

Наше настроение и самочувствие напрямую связано с продолжительностью светового дня. Поскольку зимой день короткий, мы получаем мало солнца, то в организме вырабатывается меньше мелатонина. Также часто в зимнее время мы недополучаем витамин D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей.

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Зимний дефицит мелатонина и серотонина приводит к сонливости, добавляет нам хандры и состояния уныния / Фото: freepik.com

Как отмечает психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко, мелатонин отвечает за регулировку наших "биологических часов" и вырабатывается в одном из отделов головного мозга. Мелатонин является антагонистом, то есть противоположностью серотонина, который еще называют гормоном радости.

Это нейромедиатор, который в большой степени влияет на наши эмоции и настроение. Поэтому нарушения выработки мелатонина и серотонина приводит к сонливости, добавляют нам хандры и состояния уныния.

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Дефицит витамина D, как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, приводит к нестабильности нервной системы и мышечной слабости. Также недостаток этого витамина связывают также с ослаблением иммунитета, то есть уровень сопротивления организма ОРВИ падает, мы чаще болеем. А на фоне простуд или гриппа естественно появляется апатия и хандра.

Как оставаться бодрым и энергичным зимой?

В холодное время года важно "поймать" баланс между отдыхом и работой и суметь его поддерживать. Не изменяйте любимым привычкам – продолжайте встереться с друзьями, ходить на разные мероприятия. Важно полноценно отдыхать и высыпаться, не перерабатывайте более 8 часов в сутки. Иначе не избежать появления хронической усталости и еще большего раздражения и недовольства жизнью.

Зато сейчас самое время постараться начать реализовывать планы, до которых "не доходили руки" – новое увлечение, активности, как минимум составьте список дел, которые хотели бы начать. Еще поднять настроение и зарядиться позитивом помогут яркие цвета в одежде. В психологии даже есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями.

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Яркая зимняя одежда, активности или новое увлечение помогут меньше хандрить зимой / Фото: freepik.com

Черные, серые цвета и тона в одежде более практичны, но они угнетают. Яркая куртка, шапка, обувь или хотя бы шарф выручат ситуацию. А еще полезно перебрать свой гардероб и избавиться от ненужных вещей. Создать более уютную атмосферу помогут милые подушечки, свечи, букеты и другие элементы домашнего декора. И постарайтесь в холодную погоду чаще находить время для расслабления, массажей, медитаций.

В плане дефицита витамина D – принимайте витаминный комплекс только после согласования с врачом. Чтобы корректно подобрать дозировку, предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) Д.

Далее врач, в зависимости от результата анализа, скажет что вам делать.

Как отличить зимнюю хандру от депрессии?

Длительное состояние апатии (более двух недель), чувство тревожности, опустошенности – это "тревожные звонки". Если к тому же сложно стало концентрироваться, вы резко похудели или наоборот, набрали вес, все валится из рук, нарушился сон, посещают суицидальные мысли, то не терпите.

В таких случаях важно проконсультироваться у психолога или психотерапевта. Вы вместе наработаете индивидуальные методы преодоления "зимнего симптома" или определите не является ли это чем-то более серьезным.

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