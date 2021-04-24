Если села батарейка: причины хронической усталости и как с ней бороться
Постоянная усталость, раздраженность и упадок сил мешает нам полноценно жить. Как понять причину хронической усталости и снова стать бодрым – в материале
Сегодня чуть ли не каждый из нас чувствует упадок сил и постоянную усталость, ведь причин для этого предостаточно. Весенний гиповитаминоз, локдаун, стресс, коронавирус явно не прибавили нам здоровья. Как понять, из-за чего возник синдром хронической усталости и что делать, чтобы снова чувствовать себя бодрым и здоровым, рассказал наш постоянный эксперт, профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни чувствовал разбитость, невыносимую усталость, терял "вкус к жизни". Синдром хронической усталости (СХУ) или синдром менеджера, как называют это состояние, считают болезнью цивилизованных стран. Возникает такое состояние довольно часто при систематическом недосыпании, после напряженной работы.
Обычно после хорошего отдыха и полноценного сна переутомление проходит, человек вновь чувствует себя бодрым. Но если симптомы не проходят, то значит, наш организм уже подает сигнал SOS.
Да, к состоянию хронической усталости может привести нарушение режима сна, неполноценное и нерациональное питание, даже тип личности. Например, у пессимистов часто настроение стабильно-плохое, человек все время думает в негативном ключе, его эмоциональное состояние влияет на физическое самочувствие. Но чаще всего СХУ, как заболевание, развивается после перенесенной инфекции или на фоне принимаемых лекарств.
Сейчас очень многие болеют ковидом-19, после которого человек ощущает упадок сил довольно долго (постковидный синдром). Помимо коронавируса, к длительной хронической усталости могут приводить перенесенные заболевания ЛОР-органов – бронхиты, воспаление легких и т.д. Одной из основных причин хронической усталости становится токсическое переутомление. Это последствия приема лекарств от кашля, простуды, укачивания, снотворные и против аллергенные препараты. Также хроническую усталость ощущают люди с заболеваниями сердца и сосудов.
Если есть возможность взять отпуск или длительные выходные, то воспользуйтесь ей. Или просто пару дней полентяйничайте, полноценно отдохните, и оцените потом свое самочувствие. После полноценного отдыха организм вновь начинает работать, вы чувствуете в себе больше сил, даже если и есть недостаток витаминов. Впрочем, узнать это можно с помощью специальных анализов крови и это – хорошая идея. Поскольку недостаток железа, магния витаминов группы В и других элементов может вызывать анемию и упадок сил, особенно у женщин: кстати, они чаще мужчин подвержены синдрому хронической усталости. Если у вас, помимо чувств постоянной усталости, наблюдаются такие симптомы, как:
- снижение памяти, плохая концентрация,
- кашель, першение в горле без простуды, увеличились лимфоузлы на шее и под мышками,
- болят мышцы, хотя вы не тренировались,
- болят и "крутят" суставы, причем при этом они не опухают, кожа не краснеет и мышцы не болят,
- мучают головные боли и бессонница,
то СХУ на лицо и нужно искать причину этого состояния.
Здесь важно не просто что-то делать, а делать регулярно и осознанно, подход должен быть комплексным. Посильные физические нагрузки и разные техники релакса очень помогают. Это улучшит работу легких, сердца, мышц, расслабит нервную систему. Очень важно научиться расслабляться, овладеть как-то медитацией или другой расслабляющей практикой, дыхательной гимнастикой, упражнениями на расслабление мышц. Если самому овладеть этим сложно, то начните ходить на массаж или медитацию или попросите кого-то из близких сделать вам массаж, найдите на ютубе релаксирующую музыку, расслабляющие аутотренинги и вместе попробуйте.
Если у вас нет хобби или какого-то увлечения, то важно скорректировать свой досуг. А еще придется научиться избегать нервных потрясений (или уметь их проработать), ставить цели, находить способы их реализации и принимать решения. При этом следует избегать алкоголя, сильнодействующих токсичных препаратов, снотворного. Если вы не в состоянии справиться самостоятельно, то обратитесь за помощью к специалисту: психотерапевту, реабилитологу, для начала – хотя бы к семейному врачу
Затем, что если СХУ вызван хроническим заболеванием, то только хорошим питанием и медитациями не обойтись. Часто состояние хронической усталости граничит с депрессией, у человека снижается уровень гормонов серотонина и дофамина. Поэтому может понадобиться пройти дополнительную диагностику, врач может назначить прием препаратов.
А потом уже самому станет легче справляться со сложными жизненными обстоятельствами, планировать свой день грамотно, разделять время для работы и отдыха. Эти казалось бы простые вещи очень сильно влияют на наше общее самочувствие. Все это в комплексе поможет полноценно отдыхать, работать, высыпаться и поднять настроение. Тогда хроническая усталость отступит.
Также ранее мы писали, как не тольо спраиться с усталостью, но и побороть хронический стресс.
А чтоб быть здоровым не только физически, но и эмоционально, поднять настроение, важно радовать себя и близких приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля..
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное