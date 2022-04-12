Скандальный Тищенко исправляет ошибки? В "Велюре" улучшили бесплатные обеды – фото до и после

В "Велюре" улучшили бесплатные обеды / Фото: Коллаж: Сегодня

В премиальном ресторане "Велюр" Тищенко бесплатно кормят обедом пенсионеров. Инициатива достойна уважения и слов благодарности. Но в первые дни инициативы, пользователи Instagram захейтили заведение за якобы "скромные" порции. На странице "Велюра" в Instagram-сториспоказали новые улучшенные обеды. Неужели Тищенко и команда отреагировали на хейт в комментариях?

Сегодня порции выглядят больше и питательнее, если сравнить с одним из первых обедов. На фото справа улучшенный обед с запеченным картофелем, куриными голенями, салатом из капусты и хлебом.

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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что ученица Тищенко Светлана Соколова в Instagram "Велюра" рекомендовала команде приготовить салат из капусты для пенсионеров. Увиденная порция одного из первых обедов шокировала девушку.

А вам советую лучше сделать салат с капустой, чтобы люди могли проглотить ту кашу или макароны, а то те 2 кусочка это позор!, – написала Светлана Соколова.

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На фото слева – знакомый обед "до", который захейтили на странице "Велюра" в Instagram. Порция визуально меньше: две маленькие сосиски, каша и огурец.

"Велюр" во время военного положения стал местом встречи киевских пенсионеров. В Instagram опубликовали видео, где заметно большую очередь желающих отведать велюрские обеды.

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Если вы пенсионер и хотите попробовать обед – приходите в понедельник, среду или пятницу с 12:30 до 14:30. "Велюр" находится на ул. Льва Толстого, 43.

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