Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

Надя Дорофеева дала первый сольный концерт в Киеве / Фото: jetsetter.ua, instagram.com/nadyadorofeeva
Вчера вечером в Киеве состоялся концерт DOROFEEVA, на котором воссоединились "Время и Стекло". Надя во время сольного шоу сменила два горячих трендовых наряда, представляющих фешен-симбиоз начала нулевых и современности.
В соцсетях фаны Дорофеевой делятся снимками и видео с концерта, а мы поближе рассмотрим ее аутфиты. Первый – сетчатые брюки клеш темно-синего цвета с кастомным принтом в стиле "Матрицы", которые удачно подчеркивают стройные ноги певицы. Образ дополнен короткой курточкой и топом.
Надя Дорофеева на своем первом концерте в Киеве / Фото: jetsetter.ua
Надя Дорофеева в трендовых брюках на сольном концерте / Фото: instagram.com/dorofeevasteam
Похожий костюм можно найти у бренда pretty little thing на стоках до 1000 грн. Это такой бюджетный, но не менее стильный вариант.
После Надя Дорофеева вышла на сцену в черном виниловом платье с очень смелым разрезом, сетчатых длинных перчатках и грубых ботинках.
Надя Дорофеева в черном платье на своем концерте / Фото: jetsetter.ua
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Надя Дорофеева и MONATIK / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Что-то похожее на Дорофеевой мы уже видели ранее:
А вот пара платьев для тех, кто очень хочет быть как Надя, но чуть скромнее:
Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":
Ранее Надя Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн.