7 главных трендов этого лета, которые нельзя пропустить

Переодеваемся в актуальные ткани, цвета и принты долгожданного сезона

С частью летних тенденций вы уже знакомы: популярные весной бралеты, укороченные блузы и мини-юбки остаются в наших гардеробах до конца сезона. Другие же тренды набирали обороты постепенно, чтобы окончательно закрепить свои позиции к началу июня. Познакомиться с этими модными хитами помогут образы из нашей подборки. Сегодня говорим о трендах лета 2021-го, которые нельзя пропустить.

Полупрозрачные ткани

Когда температура за окном растет, плотность вещей, наоборот, сводится к минимуму. Так что в ближайшее время наряжаемся в одежду из органзы, батиста и шифона. Это могут быть как многослойные воздушные платья, так и ультратонкие блузы, нескрывающие белья.

Первый вариант — романтичный и женственный, второй — откровенный и раскрепощенный. Впрочем, дизайнеры говорят, что сексуальность тут ни при чем. Тренд на полупрозрачные ткани — ода женской смелости и уверенности в себе.

Фото: instagram.com/leoniehanne

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/bevza

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Акцентная сумка

Если к лету вы планируете совершить только одну покупку, пускай это будет сумка. Максимально выразительная и необычная. В тренде — текстильные сумки-мешки, миниатюрные для смартфона, сетчатые и полукруглые. Делайте ставку на яркий цвет, дизайн или интересную фурнитуру. А лучше на все сразу. С таким аксессуаром даже самые консервативные наряды заиграют по-новому.

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Зефирные оттенки

Забудьте про резкие контрасты, в приоритете — "сладкая" пастельная палитра. Самые модные аутфиты состоят из аппетитных оттенков сливочного мороженого, карамельных леденцов и маршмеллоу. Можно одеться в формате total look или собрать красочный образ в приглушенных тонах. У Instagram-блогеров особой популярностью пользуются желтый, розовый и голубой.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/thestylestalkercom

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Принты в стиле ретро

Дизайнеры продолжают вдохновляться модой прошлого, и мы вместе с ними. Выбирайте любое столетие и характерные для него принты — 60-е с их слегка психоделическими узорами, геометрию в духе 80-х или крупные цветы из 90-х. Флористическим мотивам советуем уделить особое внимание: в теплую пору они занимают первое место.

Фото: instagram.com/ogonek.shop

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/vivianhoorn

Шик и блеск

Домашний посткарантинный вайб — это, конечно, хорошо. Но праздника с каждым днем хочется все больше. Достойного повода теперь дожидаться не надо: летом 2021-го вещи с пайетками, блестками, эффектом металлик и голографик подходят на каждый день.

Начать можно с аксессуаров — все с той же акцентной сумочки или сияющих туфель. Набравшись смелости, переходите к экспериментам с одеждой. Это необязательно должно быть платье — блестящий топ или брюки смотрятся не менее выигрышно.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/ninasandbech

Тонкие лямки

Самые романтичные образы сезона нельзя представить без изящных бретелей, шнурков и лямок. Они украшают платья с открытой спиной, корсеты, кроп-топы, брюки и юбки. Что уж там, даже модные купальники теперь с завязками.

Фото: instagram.com/bevza

Фото: instagram.com/nicole_huisman

Фото: instagram.com/mandybork

Фото: instagram.com/storets

Наивные украшения

Аксессуары из бисера сопровождали нас из сезона в сезон, постепенно снижая градус серьезности. Ну а сегодня они и вовсе копируют милые фенечки родом из детства. Помимо бисера, актуальны деревянные бусины, буквы и трогательные подвески в виде бабочек, смайликов и ракушек. Ироничные кольца-конфетки и разноцветные "детсадовские" заколки тоже подходят.

Фото: instagram.com/rixo

Фото: instagram.com/yarmandakacl

Фото: instagram.com/youmeandbeads

Фото: instagram.com/yarmandakacl

Напомним, ранее мы рассказывали про тренды обуви на лето 2021-го.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться