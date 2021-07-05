Молоть или замачивать – правила употребления семен льна и чиа

Их можно добавлять в каши и смузи целиком, а можно замочить на несколько часов перед употреблением. Например, семена льна – так вы получите прекрасный пробиотик, который поддерживает микрофлору

Как правильно употреблять семена / Фото: Pixabay

Чиа и семена льна – прочно вошли в рацион тех, кто старается поддержать организм и здоровье семенами. Чиа добавляют в смузи, из льна можно приготовить вкусную и полезную кашу. Но вот как правильно есть семена – молоть, замачивать или не замачивать – это тоже важно знать. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет. А в нашем календаре лайфаков лета есть рекомендации по поводу того, как ярко и с пользой провести это лето.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Зачем нам нужно употреблять семена?

Семена в любой форме – отличный способ укрепления иммунитета. Они полезны для кишечника, нормализуют микрофлору, а также помогают телу избавляться от отходов. Семена – чиа и льна – можно замачивать и нет, их можно молоть или употреблять без этого. Главное – понимать, что вы хотите получить от семян

Семена нужно измельчать, если

Нужно получить из них омегу-3 и другие микроэлементы. Иначе семена не расщепятся и просто пройдут по кишечнику, не оставив вам ничего полезного.

Не измельчать и тщательно разжевывать, если

Нужно почистить кишечник и избавить его от шлаков. Измельченные семена выступают в роли щетки, которая чистит кишечник и действует как слабительное средство. В этому случае семена частично усвоятся, а оставшаяся – нерасщепленная часть – поможет очистить залежи на стенках кишечника.

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Семена нужно замочить, если

Пудинг с семенами чиа / Фото: Depositphotos

Нам нужно получить полезные бифидобактерии, они образуются в процессе брожения. Замочить в воде или растительном молоке и оставить под крышкой на несколько часов. Чем больше вы дадите времени на замачивание, тем лучше. Если замачиваем в воде, то в холодильник можно не ставить. Если в растительном молоке – нужно держать их в холодильнике. В итоге получим склизкую пленку, которая является пробиотической – она поддерживает вашу микрофлору.

Не замачивать, если нужно

Получить абсорбент и детокс-средство. Семена, особенно семена чиа, притягивают к себе большое количество токсинов и разбухают уже в кишечнике, а потом "выносят" с собой все шлаки и токсины.

И хотелось бы акцентировать внимание на льняную кашу, которую часто употребляют как детокс-средство и средство улучшить микрофлору кишечника. Даже если у вас нет непереносимости или противопоказаний, не стоит ею злоупотреблять. Оптимальная норма льняной каши – 2 раза в неделю. Важно: пить при этом много воды.

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