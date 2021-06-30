Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Горькие, но полезные: 8 продуктов, которые очень нужны организму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 июня, 12:29
Копировать ссылку
Руккола, шпинат, брокколи, грейпфрут, клюква, имбирь, калина, куркума – эти продукты обладают горечью. Но эта горечь полезна. Она нормализует выработку желудочного сока и очищает от токсинов
Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы
Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы / Фото: freepik.com

Питаться нужно сбалансированно, это известно и без специалистов. Другой вопрос, как часто мы действительно это делаем правильно. К примеру, раскрученные фитнес-батончики и мюсли не полезны вовсе, а многие продолжают их есть. И наоборот: грейпфрут и калина, руккола и имбирь полезны, но многие отказываются от них из-за горечи. Зря. Диетолог Валентина Яковлева назвала 8 горьковатых продуктов, которые должны быть в нашем рационе. В календаре лайфхаков для лета есть идеи, как провести эти два месяца с пользой.

Чем полезна горечь в продуктах?

Для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание и рацион должен включать весь спектр полезных продуктов, включая горькие. Горькие продукты, как правило, содержат иммуномодулирующие и противовоспалительные соединения, которые положительно влияют на работу многих систем организма.

Горечь активизирует определенные рецепторы на языке, что, в свою очередь, нормализует процесс выработки желудочного сока. Параллельно с этим улучшается секреция желчи и пищеварительных ферментов. Это приводит к детоксикации печени, очищению организма от токсинов, шлаков и тяжелых металлов, а также помогает справиться с проблемами ЖКТ и благотворно действует на иммунитет.

Горькие продукты, полезные во всех отношениях

Травы: руккола, кейл, шпинат, мангольд, цикорий, листовая горчица, зелень одуванчика

Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы
Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы / Фото: freepik.com

Практически вся листовая зелень имеет горьковатый привкус – определите те виды, которые вам по душе, и добавьте в свой рацион. Помимо пользы от горечи, зелень содержит множество витаминов и минералов.

Читайте также:

Крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская и белокочанная капуста, редис

Брокколи богата антиоксидантами
Брокколи богата антиоксидантами / Фото: freepik.com

Содержат очень важный элемент здорового рациона – клетчатку. Также в них много антиоксидантов.

Напитки: зеленый чай и натуральный какао

Какао и зеленый чай снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Какао и зеленый чай снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Эти напитки богаты антиоксидантами полифенолами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Цитрусовые: лимоны, грейпфруты

Кожура цитрусовых содержит мощные антиоксиданты флавоноиды
Кожура цитрусовых содержит мощные антиоксиданты флавоноиды / Фото: Pixabay

Кожура цитрусовых содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, которые помогают поддерживать иммунитет.

Ягоды: клюква, брусника, калина, рябина

Клюква содержит антиоксиданты
Клюква содержит антиоксиданты / Фото: Pixabay

Все эти ягоды содержат большое количество антиоксидантов и витамина С.

Специи: перец, имбирь, куркума

Имбирь, куркума обладают противовоспалительным действием
Имбирь, куркума обладают противовоспалительным действием / Фото: Инстаграм

Все эти специи обладают противовоспалительным действием.

Как усилить свой рацион полезной горечью?

Приготовьте большой зеленый салат и нарежьте в него пучок трав, включая горькие. Добавьте капусту в суп или тушите на оливковом масле с чесноком. Смешайте смузи из брокколи, кейла и ягод или приготовьте кефирный коктейль с огурцом и травами. Добавьте горькие и сладкие ягоды вместе с орехами и семенами в натуральный йогурт – такой перекус будет сытным и полезным. Добавьте цедру лимона или грейпфрута в готовые блюда в качестве ароматной приправы. Добавляйте перец, имбирь, куркуму в свои блюда.

Здесь узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.

Здесь читайте о 5 простых продуктах, которыми можно заменить дорогие суперфуды.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять