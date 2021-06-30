Горькие, но полезные: 8 продуктов, которые очень нужны организму

Руккола, шпинат, брокколи, грейпфрут, клюква, имбирь, калина, куркума – эти продукты обладают горечью. Но эта горечь полезна. Она нормализует выработку желудочного сока и очищает от токсинов

Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы / Фото: freepik.com

Питаться нужно сбалансированно, это известно и без специалистов. Другой вопрос, как часто мы действительно это делаем правильно. К примеру, раскрученные фитнес-батончики и мюсли не полезны вовсе, а многие продолжают их есть. И наоборот: грейпфрут и калина, руккола и имбирь полезны, но многие отказываются от них из-за горечи. Зря. Диетолог Валентина Яковлева назвала 8 горьковатых продуктов, которые должны быть в нашем рационе. В календаре лайфхаков для лета есть идеи, как провести эти два месяца с пользой.

Чем полезна горечь в продуктах?

Для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание и рацион должен включать весь спектр полезных продуктов, включая горькие. Горькие продукты, как правило, содержат иммуномодулирующие и противовоспалительные соединения, которые положительно влияют на работу многих систем организма.

Горечь активизирует определенные рецепторы на языке, что, в свою очередь, нормализует процесс выработки желудочного сока. Параллельно с этим улучшается секреция желчи и пищеварительных ферментов. Это приводит к детоксикации печени, очищению организма от токсинов, шлаков и тяжелых металлов, а также помогает справиться с проблемами ЖКТ и благотворно действует на иммунитет.

Горькие продукты, полезные во всех отношениях

Травы: руккола, кейл, шпинат, мангольд, цикорий, листовая горчица, зелень одуванчика

Руккола, кейл, шпинат содержат витамины и минералы / Фото: freepik.com

Практически вся листовая зелень имеет горьковатый привкус – определите те виды, которые вам по душе, и добавьте в свой рацион. Помимо пользы от горечи, зелень содержит множество витаминов и минералов.

Крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская и белокочанная капуста, редис

Брокколи богата антиоксидантами / Фото: freepik.com

Содержат очень важный элемент здорового рациона – клетчатку. Также в них много антиоксидантов.

Напитки: зеленый чай и натуральный какао

Какао и зеленый чай снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Эти напитки богаты антиоксидантами полифенолами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Цитрусовые: лимоны, грейпфруты

Кожура цитрусовых содержит мощные антиоксиданты флавоноиды / Фото: Pixabay

Кожура цитрусовых содержит мощные антиоксиданты флавоноиды, которые помогают поддерживать иммунитет.

Ягоды: клюква, брусника, калина, рябина

Клюква содержит антиоксиданты / Фото: Pixabay

Все эти ягоды содержат большое количество антиоксидантов и витамина С.

Специи: перец, имбирь, куркума

Имбирь, куркума обладают противовоспалительным действием / Фото: Инстаграм

Все эти специи обладают противовоспалительным действием.

Как усилить свой рацион полезной горечью?

Приготовьте большой зеленый салат и нарежьте в него пучок трав, включая горькие. Добавьте капусту в суп или тушите на оливковом масле с чесноком. Смешайте смузи из брокколи, кейла и ягод или приготовьте кефирный коктейль с огурцом и травами. Добавьте горькие и сладкие ягоды вместе с орехами и семенами в натуральный йогурт – такой перекус будет сытным и полезным. Добавьте цедру лимона или грейпфрута в готовые блюда в качестве ароматной приправы. Добавляйте перец, имбирь, куркуму в свои блюда.

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