Сегодня солнечное затмение и новолуние: что нельзя делать в этот день

Особенности дня солнечного затмения и новолуния 10 июня: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Солнечное затмение / Фото: Depositphotos

Сегодня, 10 июня, состоится первое летнее новолуние 2021 года. Примечательно, что в этот же день произойдет солнечное затмение. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Что означает солнечное затмение 10 июня

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собою Солнце от наблюдателя на Земле.

Первое в 2021 году солнечное затмение состоится в четверг, 10 июня, в 13:41 по киевскому времени. Это затмение будет кольцеобразным, т. е. Луна не сможет полностью закрыть собой Солнце от землян, потому что находится далеко от нашей планеты и кажется визуально меньше Солнца.

Жители Украины лишь частично увидят это астрономическое явление. Но смогут ощутить на себе его влияние.

В этот же день в 13 часов 53 минуты произойдет новолуние под знаком Близнецы, которое также повлияет на жизнь и самочувствие людей. Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

В этот период благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми. А из занятий лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

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Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

Во время затмения, солнечного или лунного, полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, существует даже ритуал выбрасывать или раздавать такие вещи.

При этом следует аккуратно и бережно обращаться с изжившими себя связями, чтобы не ранить близких людей, не скандалить и не выяснять отношения.

Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и принимать другие судьбоносные решения и поступки.

Чтобы привлечь энергию Солнца, астрологи советуют одеться в этот день, а особенно в минуты затмения, в солнечные цвета – оранжевый, желтый, красный или же держать при себе предметы, по форме и цвету напоминающие светило.

Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть. Постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.

Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим.

Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.

Старайтесь не злоупотреблять своей властью в семье и обществе.

Не критикуйте людей и не предъявляйте к ним претензии.

Избегайте проявления горделивости перед другими людьми.

Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, старайтесь больше отдыхать.

Будьте осторожны в транспорте и за рулем, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

Смотрите видео, о кольцевом солнечном затмении 10 июня и его влиянии на людей

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