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Сегодня солнечное затмение и новолуние: что нельзя делать в этот день

10 июня, 09:50

Ольга Козачок

Особенности дня солнечного затмения и новолуния 10 июня: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Солнечное затмение / Фото: Depositphotos

Сегодня, 10 июня, состоится первое летнее новолуние 2021 года. Примечательно, что в этот же день произойдет солнечное затмение. Каковы особенности дня, чем он интересен и опасен, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Что означает солнечное затмение 10 июня

Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором Луна закрывает собою Солнце от наблюдателя на Земле.

Первое в 2021 году солнечное затмение состоится в четверг, 10 июня, в 13:41 по киевскому времени. Это затмение будет кольцеобразным, т. е. Луна не сможет полностью закрыть собой Солнце от землян, потому что находится далеко от нашей планеты и кажется визуально меньше Солнца.

Жители Украины лишь частично увидят это астрономическое явление. Но смогут ощутить на себе его влияние.

В этот же день в 13 часов 53 минуты произойдет новолуние под знаком Близнецы, которое также повлияет на жизнь и самочувствие людей. Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

В этот период благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми. А из занятий лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

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Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

Смотрите видео, о кольцевом солнечном затмении 10 июня и его влиянии на людей

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