Самый маленький в мире ночной клуб открыли братья-близнецы из Австралии (видео)

Такой необычный клуб вмещает 7 человек и напоминает метро в час пик. Чтобы попасть на вечеринку в этот крошечный клуб – разыгрывают лотерейные билеты

Братья-близнецы из Австралии открыли самый маленький в мире ночной клуб / Фото: скриншот

Братья-близнецы из Австралии организовали самый маленький в мире ночной клуб. В чем его особенность, как туда попасть и сколько стоит вход – далее в материале.

А если вдруг ночные клубы вы не любите, а предпочитаете что-то поэкстремальнее – ловите чек-лист crazy-развлечений в Киеве и цены на них.

Братья из Австралии, наверное устали от карантинных ограничений, и решили разнообразить жизнь, построив личный ночной клуб. Он получился очень необычным и самым маленьким в мире.

Братья-близнецы переделали старый садовый сарай, ширина которого всего полтора метра. Готовое пространство они оборудовали звуковой системой, а из спецэффектов использовали дым и цветной свет.

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Несмотря на такие крошечные, как для ночного клуба размеры, здесь можно и потанцевать, и попеть. Впрочем вмещает он лишь 7 человек.

Стоит отметить, что с виду полный посетителей клуб, больше похож на метро в час пик, где о соблюдении дистанции речь не идет. Но клуб пользуется спросом. А чтобы попасть на такую вечеринку – разыгрывают лотерейные билеты.

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Тем временем в США еноты устроили свою вечеринку прямо в доме американки, пока ее не было дома. Она сутки не могла их выгнать.