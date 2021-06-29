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Еноты разгромили дом американки и она сутки не могла их выгнать

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июня, 10:56
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Животные прогрызли крышу дома и устроили настоящий бардак. При этом они чувствовали себя очень расслаблено в чужом доме, как будто это было их жилье
Еноты разгромили дом американки
Еноты разгромили дом американки / Фото: скриншот

Дерзкое вторжение. Еноты нарушили порядок в доме американки и разгромили его за сутки, но сама она их выгнать не смогла. Как это было и чем закончилось – далее в материале.

Еноты ворвались в дом американки через потолок, в котором они прогрызли дыру – написала женщина в соцсети. Пока ее не было дома, самка с потомством выбросили вещи из гардеробной и поваляли мебель. А еще они лазили по дверных проемах и чувствовали себя очень расслаблено.

Самостоятельно женщина избавиться от непрошеных гостей не смогла, поэтому обратилась к зоозащитникам. Но ждать помощи пришлось сутки. Все это время животные вели себя в доме, как хозяева.

Тем временем попугай перепевает легендарные хиты 80-х годов. Он вытягивает ноты ничем не хуже рок-звезды.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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