Еноты разгромили дом американки и она сутки не могла их выгнать

Животные прогрызли крышу дома и устроили настоящий бардак. При этом они чувствовали себя очень расслаблено в чужом доме, как будто это было их жилье

Еноты разгромили дом американки / Фото: скриншот

Дерзкое вторжение. Еноты нарушили порядок в доме американки и разгромили его за сутки, но сама она их выгнать не смогла. Как это было и чем закончилось – далее в материале.

Еноты ворвались в дом американки через потолок, в котором они прогрызли дыру – написала женщина в соцсети. Пока ее не было дома, самка с потомством выбросили вещи из гардеробной и поваляли мебель. А еще они лазили по дверных проемах и чувствовали себя очень расслаблено.

Самостоятельно женщина избавиться от непрошеных гостей не смогла, поэтому обратилась к зоозащитникам. Но ждать помощи пришлось сутки. Все это время животные вели себя в доме, как хозяева.

Тем временем попугай перепевает легендарные хиты 80-х годов. Он вытягивает ноты ничем не хуже рок-звезды.