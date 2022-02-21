Образы Ирины Шейк на Неделе моды в Лондоне. Самое нелепое, что вы сегодня увидите

Странные образы Ирины Шейк на Неделе моды в Лондоне / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Модную эстафету сезона осень-зима 2022 после Нью-Йорка принял Лондон. В столице Великобритании стартовала Неделя моды, где британские дизайнеры представляют свои коллекции.

Креативные директора брендов также продолжают показывать яркую, эффектную и немножко странную одежду. Главная тема показов – постпандемический шик. Дизайнеры демонстрируют откровенно сексуальные наряды, цветочные принты, люрекс и блеск, а также много красочных оттенков.

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Неделя моды в Лондоне всегда славилась необычными, экстравагантными нарядами, которые у обывателей вызывают недоумение и вопросы: "Куда это можно надеть?" и "Как это носить?".

Наше внимание привлекла модель Ирина Шейк, которая активно принимает участие в показах в этом сезоне. 36-летняя звезда блистала в Нью-Йорке, а теперь приехала в Лондон, чтобы принять участие в модных шоу.

Шейк вышла на подиум в показах Matty Bovan и Richard Quinn, на первый взгляд, в нелепых образах.

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Дизайнер Мэтти Бован пригласил Ирину Шейк открывать его показ новой коллекции под названием "Циклон". На подиум Шейк вышла в двух образах, которые должны были олицетворять силу, вызывающую "хаос и разрушение – даже красоту – вслед за своей мощью".

Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

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Похоже, креативщику удалось передать свою идею через одежду.

Что касается коллекции Richard Quinn, модные критики считают, что коллекция была вдохновлена работами Ива Сен-Лорана и его платьями 1965 года, посвященными матрешкам. Неудивительно, что Ирину Шейк пригласили выйти на подиум в таком одеянии.

Richard Quinn Fall 2022 / Фото: Vogue

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