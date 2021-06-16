Вкусный завтрак на скорую руку – тонкие блины с рикоттой

Наличие рикотты сделает блины немного толще, чем традиционные, но получаются они определенно нежнее и сочнее. К блинам приготовьте ягодный соус или подавайте со свежими фруктами

Блины с рикоттой / Фото: Depositphotos

Блины бывают разные. Одни любят, чтоб они были толще, практически, как оладьи. Другие предпочитают тонкие, почти что прозрачные. Если вы никогда не экспериментировали с рикоттой в качестве ингредиента для блинов, то пришло время это сделать. И да, рикотту можно приготовить в домашних условиях, это легко и просто.

Что нужно для блинов с рикоттой

Рикотта – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 300 мл

Мед – 2 ст. л.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

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Рикотту взбить с яйцом, добавить мед и 150 мл молока, перемешать. Муку и разрыхлитель отдельно взбить венчиком. Добавить муку к рикотте, вымесить тесто без комков и разбавить оставшимся молоком. Жарить на сливочном масле до готовности. Украсить ягодами или фруктами.

Также к завтраку можно приготовить сытный лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.

Рецепт ароматных сырных блинов найдете здесь.