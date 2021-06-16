Вкусный завтрак на скорую руку – тонкие блины с рикоттой

Блины с рикоттой / Фото: Depositphotos
Блины бывают разные. Одни любят, чтоб они были толще, практически, как оладьи. Другие предпочитают тонкие, почти что прозрачные. Если вы никогда не экспериментировали с рикоттой в качестве ингредиента для блинов, то пришло время это сделать. И да, рикотту можно приготовить в домашних условиях, это легко и просто.
Что нужно для блинов с рикоттой
- Рикотта – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 300 мл
- Мед – 2 ст. л.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Рикотту взбить с яйцом, добавить мед и 150 мл молока, перемешать.
- Муку и разрыхлитель отдельно взбить венчиком.
- Добавить муку к рикотте, вымесить тесто без комков и разбавить оставшимся молоком.
- Жарить на сливочном масле до готовности.
- Украсить ягодами или фруктами.
Также к завтраку можно приготовить сытный лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.
Рецепт ароматных сырных блинов найдете здесь.
Новости на эту же тему:Идеальные блины для завтрака – полезные и с соленой начинкой (итальянский рецепт) Японский завтрак – приготовим самые популярные в этой стране блины окономияки Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины Ваши блины снова не получились? Может, вы не знаете о своих ошибках