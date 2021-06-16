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Вкусный завтрак на скорую руку – тонкие блины с рикоттой

17 июня, 07:01

Ирина Маслова

Наличие рикотты сделает блины немного толще, чем традиционные, но получаются они определенно нежнее и сочнее. К блинам приготовьте ягодный соус или подавайте со свежими фруктами

Блины с рикоттой / Фото: Depositphotos

Блины бывают разные. Одни любят, чтоб они были толще, практически, как оладьи. Другие предпочитают тонкие, почти что прозрачные. Если вы никогда не экспериментировали с рикоттой в качестве ингредиента для блинов, то пришло время это сделать. И да, рикотту можно приготовить в домашних условиях, это легко и просто.

Что нужно для блинов с рикоттой

Способ приготовления

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  1. Рикотту взбить с яйцом, добавить мед и 150 мл молока, перемешать.
  2. Муку и разрыхлитель отдельно взбить венчиком.
  3. Добавить муку к рикотте, вымесить тесто без комков и разбавить оставшимся молоком.
  4. Жарить на сливочном масле до готовности.
  5. Украсить ягодами или фруктами.

Также к завтраку можно приготовить сытный лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.

Рецепт ароматных сырных блинов найдете здесь.

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