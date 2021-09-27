Тренды осени 2021: 8 модных кожаных вещей сезона (фото, цены)

Трендовые кожаные вещи сезона осень 2021 / Фото: stradivarius.com, zara.com, vovk.com

В Украину возвращается потепление и вместо свитеров мы можем носить стильные жилетки, а также присмотреться к другому модному тренду осеннего сезона 2021 – кожаным вещам. Дизайнеры представили массу вариантов вещей из натуральной и экокожи в своих коллекциях. Мы же решили выбрать самые эффектные экземпляры, вместо привычной классики – кожаной куртки.

Выбрали для вас 8 стильных вещей из экокожи, которыми стоит пополнить гардероб уже сейчас.

Юбка-шорты

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Такая модель станет отличной заменой классической мини-юбки. Носите ее с уютными теплыми свитерами, шерстяными рубашками оверсайз и джинсовыми бомберами.

Юбка Stradivarius, 999 грн / Фото: stradivarius.com

Костюм

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Идеальный вариант вместо трендовых деловых костюмов всех цветов радуги. Стильные комплекты из экокожи не только стильно выглядят, но и станут прекрасными союзниками в прохладный день. Лучше всего носить их с лонгсливами нейтральный нюдовых оттенков и фантазийными украшениями.

Еще один плюс костюма – вещи комплекта можно носить как вместе, так и раздельно, формируя сразу несколько модных образов.

Брюки 1299 грн, пиджак 1499 грн, Stradivarius / Фото: stradivarius.com

Платье-рубашка

Самая трендовая модель сезона – платье-рубашка, а ее кожаный вариант еще лучше! Под эту модель отлично подойдут ботильоны на толстом каблуке и сумки-тоуты.

Платье Zara, 1899 грн / Фото: zara.com

Комбинезон

Выбирайте утилитарный комбинезон из кожи на каждый день. Для офиса подойдут модели в нейтральных классических оттенках: черном, бежевом и белом. Совет: присмотритесь к вариантам с поясом. Такой элемент разделит силуэт на равные пропорции и подчеркнет талию.

Комбинезон Reserved, 1599 грн / Фото: reserved.com/

Рубашка

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить не только юбки, брюки и плащи из кожи, но и рубашки. Они станут отличной альтернативой привычной классике, добавят шарма и сделают образ модным. Совет: выбирая варианты из кожи, обратите внимание на подкладку. Лучше если она будет из приятных текстильных материалов, что особо необходимо при контакте с телом.

Рубашка Vovk, 890 грн / Фото: vovk.com

Жилет

Самая универсальная вещь, которая необходима нам всем в гардеробе. Забудьте за варианты из меха, которые уже несколько лет вышли из моды. Стеганые, приталенные либо оверсайз жилетки из экокожи дополнят образ и согреют в непогоду.

Жилет Mango, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

Юбка-миди

Носите юбку длиной ниже колен со свитерами, рубашками, лонгсливами и блейзерами. Для вечернего выхода она отлично будет смотреться с топами-бюстье и блузами с ассиметричными вырезами.

Юбка Reserved, 899 грн / Фото: reserved.com/

Плащ

Что касается верхней одежды, то плащи самых разнообразных фасонов и оттенков – мастхэв осеннего сезона. С лаковым блеском или матовые, с поясом или без, длинные или короткие – выбор за вами. Они отлично будут смотреться как с легкими платьями в цветочный принт, так и со спортивными брюками и кроссовками.

Плащ Vovk, 1999 грн / Фото: vovk.com

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