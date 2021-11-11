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Всемирный день шопинга: 11 вещей, которые стоит купить на AliExpress

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 ноября, 16:00
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Какие трендовые вещи сезона осень-зима 2021 стоит покупать на главной торговой площадке мира, рассказываем в материале
Трендовые вещи осень-зима 2021
Трендовые вещи осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Совсем скоро в Украине стартует самая долгожданная распродажа года – Черная пятница. Ранее мы рассказывали, как не растеряться и в каких магазинах можно охотиться за желаемыми покупками. Сегодня же решили выбрать самые интересные вещи с онлайн-площакди AliExpress.

Ежегодно 11 и 12 ноября на AliExpress проходит самая большая распродажа года. Если вы теряетесь на платформе и не можете сориентироваться в огромнейшем выборе товаров, следуйте нашим подсказкам.

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Собрали для вас 11 самых любимых и актуальных вещей сезона осень-зима 2021.

Ассиметричная рубашка

Рубашка — один из базовых предметов гардероба, который сочетается со всеми вещами: юбкой, брюками, джинсами, шортами и даже платьем и футболкой. Выбирайте модели необычного кроя или расцветок.

Рубашка осень-зима 2021
Рубашка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

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Джинсовая юбка

Еще один тренд осеннего сезона. Чтобы создать женственный образ отдайте предпочтение моделям с разрезами.

Джинсовая юбка осень-зима 2021
Джинсовая юбка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Платье на запах с разрезом

Лучший вариант – яркая расцветка. Такой наряд добавит акцент и все взгляды будут прикованы к вам. Такое платье отлично подойдет и для офиса, и для свидания, и для новогодней ночи.

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Платье на запах осень-зима 2021
Платье на запах осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Трикотажный костюм

Хорошая базовая вещь в гардеробе. Верх и низ можно носить вместе или по отдельности, создавая бесконечное множество образов.

Шерстяной костюм осень-зима 2021
Шерстяной костюм осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Вязаный свитер

Лучший друг в холодную погоду на все времена. Выбирайте модели с натуральным составом: шерсть или кашемир. Обратите внимание на трендовые свободные силуэты и оверсайз.

Вязаный свитер осень-зима 2021
Вязаный свитер осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Жилетка

Абсолютный маст-хэв сезона осень-зима 2021. Вязаную жилетку можно носить на голое тело, комбинировать с водолазкой, платьем, блузой и рубашкой.

Вязаная жилетка осень-зима 2021
Вязаная жилетка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Брюки

Классические шерстяные брюки со складкой носите с любимыми кроссовками и уютным вязаным свитером. Создать smart casual образ с ними также легко. Ботильоны на каблуке и простая рубашка – идеальный вариант.

Шерстяные брюки осень-зима 2021
Шерстяные брюки осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Лонгслив

Еще одна классическая вещь в гардеробе. Идеальное дополнение к деловым костюмам, джинсам, брюкам и юбкам. Заказывайте сразу несколько разных цветов. Не забудьте обратить внимание на состав ткани, лучше если это будет хлопок, вискоза или шерсть.

Водолазка осень-зима 2021
Водолазка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Пуховик

Теплая куртка должна быть не только комфортной, но и функциональной. Яркие оттенки и необычные фактуры сделают даже самый дождливый день приятнее.

Модная куртка осень-зима 2021
Модная куртка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Ботинки

Самая модная обувь сезона – ботинки на массивной тракторной подошве. Цвет может быть любой, главное — чтобы вам было тепло и удобно.

Ботинки осень-зима 2021
Ботинки осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Сумка

Маленькая сумочка в стиле Chanel – один из трендов сезона, который уже успел набрать популярность.

Сумка осень-зима 2021
Сумка осень-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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