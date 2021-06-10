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С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

10 июня, 07:10

Ольга Козачок

Поздравляем с великим православным праздником Вознесения Господня-2021: отправляйте в этот день эффектные картинки, радостные пожелания и стихи родным и друзьям

С Вознесением Господним: поздравления, открытки и картинки / Фото: Depositphotos

Сегодня, 10 июня, наступил великий и светлый православный праздник – Вознесение Господне. Это значимое событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу.

Life Сегодня собрали для вас самые эффектные открытки, яркие картинки, добрые стихи и душевные поздравления с Вознесением Господним, которые вы можете адресовать своим самым любимым, дорогим и близким людям.

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С праздником Вознесения: добрые пожелания

***
Просим Бога о спасении,
И цветы приносим летние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос
Завершил свое служенье.
Бог Отец его вознес,
Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.

С Вознесением Господним / Фото: bonnycards

Душевные поздравления в день Вознесения своими словами

***

Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

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Вознесение-2021: лучшие поздравления в стихах родным

***
Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Вам пожелаю крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит,
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без горестей, болезней и обид.

Пускай душа очиститься сегодня
От зла, негодованья и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.

С Вознесением Господним / Фото: bonnycards

Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе

***
Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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С Вознесением Господним / Фото: bonnycards

С Вознесением Господним: эффектное пожелание в стихах

***

Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!

Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармони, добра и чистоты!

С Вознесением Господним / Фото: bonnycards

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Милое поздравление с Вознесением Господним

***

В день сороковой по Пасхе –
Праздничный святой четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
И дает тепло сердцам.

С Вознесением Господним / Фото: bonnycards

Добрые пожелания в Вознесение Господне

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот значимый великий праздник! Пускай душа будет полна счастья, радости, гармонии и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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