Идеальная начинка для вареников – 12 рекомендаций по знаку зодиака

Приготовьте для энергичных Стрельцов вареники с мясом или печенью, это им придаст еще больше сил, таинственные Рыбы, неравнодушные к сладкому – это вареники с творогом и изюмом, а многослойные натуры Раки – сложная начинка с брынзой и шкварками

Какой вы вареник по гороскопу / Фото: freepik.com

Вареники – наше все. Их едят круглогодично: зимой – с картофелем или капустой, летом – с ягодами или зеленью. Но есть 12 начинок для вареников, которые ассоциируются с конкретным знаком зодиака. И о них узнаете ниже. Вареники подавайте с салатами, которые тоже можно приготовить согласно гороскопу. А чтобы это лето осталось в памяти надолго, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Овен – с капустой

Овны любят овощи, их начинка для вареников – капуста / Фото: Depositphotos

Овны, как правило, проявляют себя с наилучшей стороны, когда сталкиваются с любыми проблемами – от проблем на работе до проблем в семье. Эти люди всегда стремятся к лучшему результату. Овны очень следят за своим здоровьем – это факт. Их начинка для вареников – капуста, полезный и вкусный овощ.

Телец – с соленым творогом

Тельцы ценят классику в еде, поэтому их начинка – творог / Фото: freepik.com

Тельцы за стабильность и им немного некомфортно, когда в эту стабильность начинает кто-то или что-то влезать. Эти люди высоко ценят друзей, обожают семью и семейные ценности. А какие вареники ассоциируются с домашним уютом и детством? С творогом. К тому же это классика, Тельцы ее ценят.

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Близнецы – с вишней

Близнецы, которые обожают комплименты, – начинка из вишни с сахаром / Фото: Depositphotos

Вишня – ягода, с которой сложно угадать. Внешне она может казаться очень сладкой, а вот на вкус зачастую она кислая. Но в начинке к вишне прилагается сахар, поэтому кислинку можно немного убрать. Как и Близнецов, которые могут часто обижаться без повода и которые любят, чтобы их "подслащивали" словами.

Рак – брынза со шкварками

Сытная начинка из брынзы и шкварок придаст сил Ракам / Фото: Depositphotos

Очень оригинальная начинка, но сытная. Раки, как люди, которые любят копаться в себе и стремятся к истине, любят все несколько неординарное. Также это очень сложные многослойные натуры, понять которые удается далеко не каждому.

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Лев – черная смородина

Оригинальные вареники с черной смородиной – это Львы / Фото: Depositphotos

Эта ягода многим не нравится, ее все-таки нужно распробовать и потом оценить. А вот как начинка для вареников смородина даже очень может быть. Это красиво. Почти, как и с грациозными Львами: сначала они могут вызывать раздражение своей напыщенностью и всезнайством, но потом они могут стать самой лучшей поддержкой во всем.

Дева – с яблоками и корицей

Дев устроит начинка из яблок с корицей / Фото: Depositphotos

Очень оригинальная начинка как для вареников, но она существует. Девы обожают порядок во всем, системный подход ко всему, поэтому четко выверяют все и всех, кто их окружает. Как бы оценивают. Яблоки с корицей – это лучшее сочетание ингредиентов, когда-либо придуманных. Дев это устроит вполне.

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Весы – с клубникой

Весы, которые всегда стремятся к совершенству, – вареники с клубникой / Фото: Depositphotos

Совершенная ягода клубника, совершенными зачастую бывают Весы. Эти люди крайне требовательны к себе, соответственно, хотят, а порой и требуют этого от окружающих. Вместе с этим им очень корректно удается выходить из любой конфликтной ситуации и сглаживать конфликты. Как и вареники с клубникой – вряд ли найдется человек, который сможет от таких отказаться.

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Скорпион – с картофелем

Заботливые для близких Скорпионы – вареники с картофелем / Фото: Depositphotos

Самая обычная начинка без претензий на оригинальность вовсе не похожа на своенравных, безразличных к другим, резких Скорпионов. Но те, у кого в близком окружении есть эти люди, скажут – отзывчивей и мягче Скорпионов не найти. Важно их принять и полюбить, тогда они ответят вам добротой и заботой.

Стрелец – с печенью или мясом

Энергичным Стрельцам нужна сытная мясная начинка / Фото: Depositphotos

Энергичным людям, у которых, порой кажется, мотор где-то в районе спины. Конечно, им нужно черпать силы. Некоторые из них пользуются другими людьми, иногда обижая их, а некоторые полагаются только на себя. Приготовьте для Стрельцов вареники с мясом.

Козерог – шпинат

Для Козерогов идеальна начинка из шпината и зелени / Фото: Depositphotos

Дисциплина и терпение Козерогов – это их козырь. Они ставят перед собой цель и уверенно стремятся к ней. Эти люди могут пойти на риски, но крайне редко. Они лучше пересидят ситуацию и обдумают свои последующие шаги. Полезный шпинат и вкусная шпинатная начинка для вареников – это Козероги.

Водолей – с грибами

Интересная и сочная начинка, как и личность Водолеев / Фото: Depositphotos

Водолеи – это вареники с грибами. Очень интересная и сочная начинка. Впрочем, как и эти люди. Они привлекают других своим образом мышления, взглядами на все вокруг, познаниями в разных сферах, умением контактировать с людьми.

Рыбы – с творогом и изюмом

Рыбы неравнодушны к сладкому. Их вареники – с творогом / Фото: Depositphotos

Нежные создания, не от мира сего, чувственные и чувствительные – так говорят о Рыбах. Другой вопрос – это принципиальность этих людей: если что-то вбили себе в голову, то это надолго. В сырную начинку для Рыб кладите побольше изюма, большинство из них неравнодушно к сладкому.

И как бонус – рецепт вкуснейших самосов с овощами по рецепту Григория Германа.

Здесь узнаете, какая вы конфета по гороскопу.