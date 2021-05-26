С этими псами что-то не так. 10 курьезных снимков неисправимых собак (фото)

/ Фото: Сегодня, reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog
Исследования показывают, что собаки приносит пользу нашему физическому и эмоциональному здоровью: делают людей счастливее, здоровее и помогают справиться с кризисом. Более того, удивительные сюрпризы, которые они преподносят, всякий раз заставляют снисходительно улыбнуться.
На социальной платформе Reddit стала очень популярной страничка "Что не так с вашей собакой?", на которую подписалось 1,2 миллиона участников. Пользователи постоянно делятся там забавными фотографиями своих "неисправных" щенков. Если у вас тоже есть пес, вы сразу догадаетесь, о чем речь.
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Life Сегодня собрали самые прикольные снимки собак, опубликованные в группе "Что не так с вашей собакой?"
1. Мой глубоководный монстр, Фредди
2. Оставь меня в покое
3. Этот пес желает мести
4. Он выглядит немного сумасшедшим
5. Этот красавец пускает пузыри, когда хочет есть
6. Неожиданно уснул
7. Разве ты не видишь, мне нужно внимание
8. Профессиональный ловец
9. Мой пес задумался о жизни
10. Новый Годзилла
Напомним, золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью.
Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".
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