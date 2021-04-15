Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вдохновляют на жизнь: 13 фото животных с мощными аурами

Сегодня, 12:35

Администратор необычной группы в Facebook делится фотографиями животных, излучающих сильную ауру. Эти курьезные снимки поднимут вам настроение на весь день – даже не сомневайтесь

В Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощными аурами" (Animals With Powerful Auras), на которую подписались уже 315 тысяч пользователей сети.

Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и угрожающую ауру".

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

На вопрос, как определить грань между животными с сильной и слабой аурой, он отвечает: "Я думаю, вы просто понимаете это, когда видите".

В описании страницы указано, что это религиозная организация в Facebook, хотя это не так. Конечно, только если мы не считаем юмор и интернет-мемы религией.

Читайте также:
Британка заставила своих собак восхищаться брюссельской капустой (фото)

Страница "Животные с мощными аурами" также подключена к сайту для финансовой поддержки креативных идей Patreon. В списке указана только одна цель – ежемесячно собирать 1 680 евро, чтобы основатель мог уволиться с работы.

"В настоящее время работаю в сфере здравоохранения. Очень хочу тратить меньше времени на изучение анализов и больше – на написание анекдотов и создание мемов", – делится с журналистами развлекательного портала Bored Panda администратор необычного аккаунта.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

1. Только спокойствие!

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

2. Реинкарнация?

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

3. Кот-экстрасенс

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

4. За секунду до инфаркта

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

5. Черные ходоки

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

6. Он тоже не понимает, что происходит

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

7. Вот и отпуск

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

8. Милая кошечка

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

9. У него нет совести

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

10. Даже не заикайся о том, что "все будет хорошо"

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

11. Милота

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

12. Этот кот приносит людям радость и надежду

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

13. Ням-ням

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

Напомним, ранее мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чихуахуа, который ненавидит всех. Трясет животных, как игрушки и презирает людей (фото) Собака-путешественница стала звездой Instagram. У нее жизнь ничем не хуже, чем у миллионеров Телеведущая Марина Кухар поддержала флешмоб #у_меня_дворняжка
фото животные собака коты пес
Источники: Сегодня , facebook.com/realgoblinhours
Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Вкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

Вчера, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Вчера, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Вчера, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляЗвездно

Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

13 апреляФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

13 апреляЗвездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

13 апреляВкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

13 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

13 апреляФаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

Новости партнеров

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять