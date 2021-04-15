Вдохновляют на жизнь: 13 фото животных с мощными аурами

Администратор необычной группы в Facebook делится фотографиями животных, излучающих сильную ауру. Эти курьезные снимки поднимут вам настроение на весь день – даже не сомневайтесь

В Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощными аурами" (Animals With Powerful Auras), на которую подписались уже 315 тысяч пользователей сети.

Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и угрожающую ауру".

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

На вопрос, как определить грань между животными с сильной и слабой аурой, он отвечает: "Я думаю, вы просто понимаете это, когда видите".

В описании страницы указано, что это религиозная организация в Facebook, хотя это не так. Конечно, только если мы не считаем юмор и интернет-мемы религией.

Страница "Животные с мощными аурами" также подключена к сайту для финансовой поддержки креативных идей Patreon. В списке указана только одна цель – ежемесячно собирать 1 680 евро, чтобы основатель мог уволиться с работы.

"В настоящее время работаю в сфере здравоохранения. Очень хочу тратить меньше времени на изучение анализов и больше – на написание анекдотов и создание мемов", – делится с журналистами развлекательного портала Bored Panda администратор необычного аккаунта.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

1. Только спокойствие!

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

2. Реинкарнация?

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

3. Кот-экстрасенс

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

4. За секунду до инфаркта

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

5. Черные ходоки

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

6. Он тоже не понимает, что происходит

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

7. Вот и отпуск

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

8. Милая кошечка

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

9. У него нет совести

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

10. Даже не заикайся о том, что "все будет хорошо"

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

11. Милота

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

12. Этот кот приносит людям радость и надежду

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

13. Ням-ням

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

Напомним, ранее мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.

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