С Днем отца: красивые и теплые пожелания в праздник

Не забудьте в этот праздничный день поздравить папу и сказать ему слова нежности и благодарности за его любовь, заботу, труд, внимание, воспитание и защиту

С Днем отца / Фото: Depositphotos

Сегодня, 20 июня, мы празднуем День отца-2021. Не забудьте поздравить самого близкого и родного человека – своего папу. Life Сегодня подготовили красивые слова, короткие стихи и теплые поздравления для отца в этот трогательный день.

Читайте также: Сегодня День отца: поздравления любимому папе

День отца 2021: красивые поздравления для папы

***

С Днем отца я поздравляю,

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.



Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

***

Не просто быть отцом хорошим,

Но ты смог лучшим, папа, стать.

Хотим во всем быть на тебя похожи,

Как и ты, хотим все уметь и знать.

***

Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,

За то, что помощник ты мне и судья.

Спасибо за верность, за дружбу и честь,

Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.

С Днем отца / Фото: Depositphotos

***

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось и где бы ты ни был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна и было радостным каждое мгновение.

***

Реклама

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю.

С Днем отца / Фото: Depositphotos

***

Поздравляю с Днем отца!

Пусть мечты исполнятся,

Будет радость без конца,

Жизнь теплом наполнится.



Будет счастлива семья,

И любовь лишь множится,

Пусть поет душа твоя

И пускай все сложится!

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

А еще читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.