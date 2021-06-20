20 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Святой Троицы, День медика, День отца, День серфинга, День Wi-Fi – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.

20 июня: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник, 20 июня?День Святой Троицы – в православном и народном календаре, День медика, День отца. Именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июня.

День медицинского работника – во многих странах постсоветского пространства в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.

Международный день отца (Father`s Day) – на третье июньское воскресенье также выпадает праздник всех пап в мире.

Всемирный день беженцев (World Refugee Day) – отмечается ежегодно с 2001 года под эгидой ООН и приурочен ко Дню африканских беженцев.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – проводится по инициативе зоозащитников мира с целью обратить внимание общества на проблемы этих животных в неволе.

Международный день серфинга (International Surfing Day) – неофициальный экологический и спортивный праздник, который проводится ежегодно начиная с 2005 года.

Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – празднуют поклонники и пользователи беспроводного доступа к сети Интернет.

Какой сегодня праздник

20 июня в православной церкви идет 8-е воскресенье после Пасхи и отмечается великий двунадесятый праздник Святой Троицы или Пятидесятница, который прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Также в этот день чтится память мученика Феодота Анкирского, преподобного Маркелиана, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака, диаконов, Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, воинов, и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии, царевны, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

В народе 20 июня почитался Федот Страж. Считалось, что святой мог защитить от русалок, потому что они его боялись и не подплывали близко к берегу.

Приметы на 20 июня

работать, стирать и убирать на Троицу считается большим грехом;

нельзя стричься, плести, вязать, вышивать;

особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день земля считалась именинницей и ее нельзя было тревожить;

на Троицу лучше не купаться в водоемах, чтобы русалки не утащили на дно;

теплый день на Федота – к хорошему урожаю ржи;

идет дождь – урожай будет плохим.

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Интересные и важные события в Украине и мире 20 июня

1792 – Великая Французская революция.

1840 – запатентован телеграф Сэмюэла Морзе.

1893 – открыта Главная палата мер и весов, основанная Дмитрием Менделеевым.

Кто родился 20 июня

1843 – Федор Стравинский, украинский оперный певец.

1927 – Вячеслав Котеночкин, советский режиссер, художник-мультипликатор.

1932 – Роберт Рождественский, советский поэт, автор песен.

1934 – Юрий Визбор, советский бард, актер, журналист.

1949 – Лайонел Ричи, американский певец и музыкант.

1967 – Николь Кидман, австралийская актриса.

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