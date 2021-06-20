С Днем медика: картинки, стихи, поздравления и смс

С днем медика: открытки и поздравления

Сегодня, 20 июня, обязательно поздравьте всех медицинских работников с их профессиональным праздником – Днем медика-2021. Ежегодно он отмечается в третье воскресенье июня.

Life Сегодня подготовили для вас эффектные картинки и открытки, добрые слова поздравлений, стихи и смс, которые вы можете адресовать врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам и всем людям, чья профессия связана с медициной.

Лучшие поздравления с Днем медицинского работника в стихах

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Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!



Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек ― никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!



Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

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День медика-2021: поздравления прикольные

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Мы вам выпишем рецепт,

И его чудесней нет:

Десять капель доброты,

Двадцать капель красоты

На стакан счастливой жизни

Размешать до густоты.

Ложку крепкого здоровья

Добавляем мы с любовью,

Хорошенько все смешать –

Ежедневно принимать.

Поздравления с Днем медика коллегам в прозе

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Поздравляю с Днем медика! Желаю заботиться не только о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь дарит вам радостные моменты и добрые отношения, пусть вам всегда сопутствует успех в вашем нелегком труде и не покидает хорошее настроение.

Душевные поздравления с Днем медика

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Быть медиком – ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!



Сегодня праздник профессиональный,

Слова душевные тебе хочу сказать:

Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!



Здоровья, счастья и добра желаю,

Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

Пускай в работе будет лад и процветание,

В семье любовь и понимание царит!

Доброе поздравление с Днем медика своими словами

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Поздравляем всех медиков с профессиональным праздником. Ваша работа – это важнейший труд, несущий добро, заботу и тепло, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Короткие поздравления с Днем медика в смс

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С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь – добрее и теплей.



Пускай работа процветает,

Пускай здоровье не шалит.

И пусть все то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

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