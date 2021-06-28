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С Днем Конституции Украины: красивые стихи, торжественные поздравления, эффектные картинки

28 июня, 10:16

Ольга Козачок

Поздравления с Днем Конституции Украины 2021: отправляйте самые лучшие, торжественные и душевные пожелания в прозе, стихах и открытках родным и близким

С Днем Конституции Украины / Фото: Unsplash

Поздравляем с Днем Конституции Украины! В значимый государственный праздник 28 июня яркие открытки, картинки, смс и лучшие поздравления в прозе и стихах адресованы украинцам по всей стране. Мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам торжественные, красивые и душевные поздравления с Днем Конституции Украины-2021.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

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Конституция Украины – это главный хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной державы. В родной стороне, в каждом укромном уголке нашей земли пусть царит добро и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления / Фото: Pixabay

Позитивное поздравление с Днем Конституции Украины 2021 в стихах

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День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни яркой и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!

Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник заводного настроенья,
И процветания во всем тебе и мне!

Красивые поздравления в праздник Конституции Украины

***

День Конституции – право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!

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Доброе поздравление с Днем Конституции Украины в прозе

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

Смс с праздником, Украина! День Конституции 2021

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С Днем украинской Конституции сегодня
Я поздравляю граждан Украины,
Желаю, чтобы вечно процветали,
И были счастливы, во всем едины.

Добра стране, народу – силы, славы,
Новых высот, побед и достижений,
Пусть свой народ великая держава
Ведет к большим и значимым свершениям.

С Днем Конституции Украины / Фото: unsplash.com

Торжественные поздравления в день Конституции Украины 2021

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День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Будь весела и счастлива отныне,
Любимая и дивная страна!

И в этот праздник много слов мы скажем,
Про самый главный значимый Закон,
Всем украинцам пожелаем счастья,
Пусть на защиту прав будет поставлен он!

С Днем Конституции Украины / Фото: Depositphotos

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