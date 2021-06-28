С Днем Конституции Украины: красивые стихи, торжественные поздравления, эффектные картинки

Поздравления с Днем Конституции Украины 2021: отправляйте самые лучшие, торжественные и душевные пожелания в прозе, стихах и открытках родным и близким

С Днем Конституции Украины / Фото: Unsplash

Поздравляем с Днем Конституции Украины! В значимый государственный праздник 28 июня яркие открытки, картинки, смс и лучшие поздравления в прозе и стихах адресованы украинцам по всей стране. Мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам торжественные, красивые и душевные поздравления с Днем Конституции Украины-2021.

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Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

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Конституция Украины – это главный хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной державы. В родной стороне, в каждом укромном уголке нашей земли пусть царит добро и справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления / Фото: Pixabay

Позитивное поздравление с Днем Конституции Украины 2021 в стихах

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День Конституции сегодня – праздник важный,

Закон страны был Украине дан.

Желаю жизни яркой и бесстрашной,

И самой лучшей среди прочих стран!



Еще желаю я удачи и терпенья,

Всем гражданам в заботливой стране,

И в праздник заводного настроенья,

И процветания во всем тебе и мне!

Красивые поздравления в праздник Конституции Украины

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День Конституции – право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

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Доброе поздравление с Днем Конституции Украины в прозе

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по совести, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе каждого гражданина – покой и радость.

Смс с праздником, Украина! День Конституции 2021

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С Днем украинской Конституции сегодня

Я поздравляю граждан Украины,

Желаю, чтобы вечно процветали,

И были счастливы, во всем едины.



Добра стране, народу – силы, славы,

Новых высот, побед и достижений,

Пусть свой народ великая держава

Ведет к большим и значимым свершениям.

С Днем Конституции Украины / Фото: unsplash.com

Торжественные поздравления в день Конституции Украины 2021

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День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Будь весела и счастлива отныне,

Любимая и дивная страна!



И в этот праздник много слов мы скажем,

Про самый главный значимый Закон,

Всем украинцам пожелаем счастья,

Пусть на защиту прав будет поставлен он!

С Днем Конституции Украины / Фото: Depositphotos

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