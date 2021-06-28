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День Конституции Украины-2021: поздравления, открытки, стихи и проза

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июня, 09:27
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Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Конституции Украины
День конституции Украины
День конституции Украины / Фото: Depositphotos

День Конституции Украины ежегодно отмечаем 28 июня. Это один из самых важных государственных праздников в году. Life Сегодня собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем Конституции-2021: красочные открытки, короткие стихи и смс-сообщения, тексты своими словами в прозе на любой вкус. Обязательно поздравьте своих родных и близких, а также друзей и знакомых.

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История Дня Конституции Украины

В 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины – Основной Закон страны. 27 июня началось рассмотрение документа Верховной Радой, который стали называть "Конституционная ночь". Процесс контролировал Леонид Кучма. После работы над проектом, которая продолжалась всю ночь с 27 на 28 июня, депутаты проголосовали за Конституцию Украины в 9:20. Тогда, во время голосования высказались "за" 315 парламентариев. После принятия впервые в зале парламента прозвучал гимн, уже утвержденный Конституцией, также в зал внесли сине-желтый украинский Государственный Флаг.

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Принятие Конституции – важное событие, которое послужило шагом к обеспечению прав человека и гражданина. Кроме того, принятие Конституции повысило авторитет Украины на мировой арене. Стоит отметить, что Украина – последняя из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию.

С Днем Конституции-2021: открытки и картинки

День Конституции Украины: картинки, поздравления и стихи
День Конституции Украины: картинки, поздравления и стихи / Фото: Depositphotos

Поздравления с Днем Конституции на украинском языке в прозе

***

Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі розбудови демократичного громадянського суспільства.

***
Сердечно вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

С Днем Конституции: картинки и стихи
С Днем Конституции: картинки и стихи / Фото: Depositphotos

***
Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

День Конституции 28 июня: поздравления в стихах

***

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.

***
Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящим!

Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!

Пусть же главный наш Закон
Самым честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!

День Конституции Украины: картинки и открытки
День Конституции Украины: картинки и открытки

***

Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все ее.
И просим мы у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!

Поздравления с Днем конституции-2021 в прозе

***
Хочу поздравить всех вас с Днем Конституции Украины! В этот день мы празднуем дату становления свободной и независимой Украины, которая восстала из пепла. Так пусть же пламя гордости за нашу страну ярко горит в сердцах всех нас, освещая нам путь в счастливое будущее.

***
Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!

***
Сестры и братья украинцы, примите наши поздравления! Сегодня настал день, когда самый главный закон Украины вступил в силу. Пусть права граждан всегда будут защищены, законы все соблюдены, правосудие судьбы всегда вершит благоразумно, а граждане никогда не преступают закон.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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