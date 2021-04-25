С Днем дочери: лучшие картинки и тематические открытки

25 апреля мы отмечаем не только Вербное воскресенье, но еще и добрый, нежный, радостный семейный праздник – День дочери. Это праздник всех девочек, девушек, женщин, потому что все они являются дочерьми. Ловите лучшие поздравления, яркие открытки, праздничные картинки, душевные стихи в свой день.
А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
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С Днем дочери: красивые поздравления в стихах
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Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.
Веселись, сражайся, пой.
Поражай всех красотой.
Путешествуй, будь собой.
И, конечно же, простой.
Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.
Картинки и открытки в День дочери / Фото: Pinterest
Самые лучшие поздравления с Днем дочери
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Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днем становиться все краше, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в любых начинаниях, покорять высокие вершины и получать море удовольствия от жизни.
Картинки и открытки в День дочери / Фото: Pinterest
День дочери: поздравления дочке в праздник
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Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
Картинки и открытки в День дочери / Фото: Pinterest
Яркие поздравления для дочки в прозе
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Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.
Картинки и открытки в День дочери / Фото: Pinterest
Эффектные поздравления для дочки в праздник
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Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного –
Большой бесконечной любви.
Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!
Картинки и открытки в День дочери / Фото: Pinterest
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