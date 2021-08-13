4 способа носить худи каждый день (фото)

Худи Bershka, Хейли Бибер, Жозефин Скривер / Фото: Getty Images, instagram.com/haileybieber, bershka.com/

В наши дни комфорт при выборе одежды стал самым популярным запросом, вытеснив дизайн и красоту предметов одежды. Не удивительно, что худи стали важной частью не только нашего гардероба, но и голливудских звезд. В конце концов, чтобы выглядеть стильно, не всегда нужны высокие каблуки и гламур.

С юбками, шортами или из самыми модными белыми джинсами? Мы решили разобраться, с чем носить толстовки с капюшонами, чтобы создать непринужденный образ.

С юбками

Короткие мини, как у Эмили Ратаковски, либо же длина миди плиссированных юбок, как на показе Prada, выбирайте наиболее понравившийся вариант. Совет: лучше надевайте худи по своему размеру одежды, так как оверсайз может утяжелить образ.

Prada SS 2021 / Фото: Prada

Короткие шорты

Велосипедки либо экстремально короткие шорты – самый лучший вариант, чтобы продемонстрировать красоту и стройность ног. В таком образе будет комфортно и по вечерам, когда температура опускается ниже привычной.

В стиле принцессы Дианы

Хейли Бибер не раз рассказывала в интервью, как обожает стиль Леди Ди. Модель даже снялась в фотосессии для модного глянца, повторив самые узнаваемые образы принцессы. Не можем не согласиться с Хейли. Самый, казалось бы, простой способ носить худи с джинсами Диана обыграла, надев удлиненный жакет, бейсболку и казаки.

Совет: добавьте небольшое ожерелье в виде монеток либо с разноцветными камнями.

Деловой костюм

Хейли Бибер – настоящая королева стиля, которая знает, как сочетать толстовки с разными предметами гардероба. Самый, на первый взгляд, необычный способ носить толстовки с деловыми костюмами. Модель выбирает яркие варианты, вы же можете попробовать и наоборот – классический костюм нейтральных оттенков надеть поверх худи ярких неоновых оттенков.

Тренчи, пальто и шубы

Носить худи вместо свитера зимой под теплые предметы одежды – лучший способ согреться в прохладную погоду. При выборе такого варианта старайтесь надевать толстовки по фигуре. Так вы сможете застегнуть наслоенный образ и скрыться от ветра.

Модель Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

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