4 способи носити худі кожен день (фото)

/ Фото: Getty Images, instagram.com/haileybieber, bershka.com/

В наші дні комфорт при виборі одягу став найпопулярнішим запитом, витіснивши дизайн і красу предметів одягу. Не дивно, що худі стали важливою частиною не тільки нашого гардероба, але і голлівудських зірок. Зрештою, щоб виглядати стильно, не завжди потрібні високі підбори і гламур.

З спідницями, шортами або з самими модними білими джинсами? Ми вирішили розібратися, з чим носити толстовки з капюшонами, щоб створити невимушений образ.

З спідницями

Короткі міні, як у Емілі Ратаковскі, або ж довжина міді плісированих спідниць, як на показі Prada, вибирайте найбільш прийнятний варіант. Порада: краще надягайте худі за своїм розміром одягу, так як оверсайз може погіршити образ.

/ Фото: Prada

Короткі шорти

Велосипедки або екстремально короткі шорти – найкращий варіант, щоб продемонструвати красу і стрункість ніг. У такому образі буде комфортно і вечорами, коли температура опускається нижче звичного.

У стилі принцеси Діани

Хейлі Бібер не раз розповідала в інтерв'ю, як обожнює стиль Леді Ді. Модель навіть знялася у фотосесії для модного глянцю, повторивши найвпізнаваніші образи принцеси. Не можемо не погодитися з Хейлі. Самий, здавалося б, простий спосіб носити худі з джинсами Діана доповнила, надівши подовжений жакет, бейсболку і козаки.

Порада: додайте невелике намисто у вигляді монеток або з різнокольоровими каменями.

Діловий костюм

Хейлі Бібер – справжня королева стилю, яка знає, як поєднувати толстовки з різними предметами гардеробу. Самий, на перший погляд, незвичайний спосіб носити толстовки з діловими костюмами. Модель вибирає яскраві варіанти, ви ж можете спробувати і навпаки – класичний костюм нейтральних відтінків надіти поверх худі яскравих неонових відтінків.

Тренчі, пальто і шуби

Носити худі замість светрів взимку під теплі предмети одягу – кращий спосіб зігрітися в холодну погоду. При виборі такого варіанту намагайтеся надягати толстовки по фігурі. Так ви зможете застебнути нашарування одягу і сховатися від вітру.

/ Фото: Getty Images

Дивіться в ролику про шопінг після карантину :

Раніше ми розповідали: