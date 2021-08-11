С чем носить белые джинсы: 10 советов на примере звезд (фото)

Правильно выбранные джинсы – основа базового гардероба. Рассказываем, как и с чем сочетать их белый вариант, чтобы выглядеть элегантно и стильно

Хейли Бибер, Изабель Гулар, Камила Коэльо / Фото: instagram.com/haileybieber, instagram.com/camilacoelho

Белые джинсы – абсолютный мастхэв межсезонья. Самое главное – найти качественные, с хорошей посадкой и правильным кроем. С их помощью можно не только разнообразить гардероб, но и скрыть недостатки фигуры.

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Так, белые джинсы прямого кроя с завышенной талией отлично удлинят ноги. Обладательницы узких бедер и широких плеч гармонично будут смотреться в таких фасонах джинс, как бойфренды и mom. Клеш скроет объем в талии и вытянет образ девушек низкого роста.

Мы подобрали 10 самых стильных модных приемов, как носить джинсы, чтобы не стать жертвой моды.

Белая рубашка

Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и Кайя Гербер давно отдают предпочтение светлым оттенкам. Берите пример со звезд, надевайте хлопковую белую рубашку к белым джинсам, чтобы создать лаконичный и стильный образ. Идеально к такому луку подойдут трендовых босоножки с квадратным носком, тонкий кожаный пояс и сумки нюдовых оттенков.

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Наслоение

Самый оригинальный прием сочетания рубашек с джинсами мы подсмотрели у бывшего редактора Vogue Юлии Пелипас, которая любит носить сразу несколько рубашек вместе. Однотонные либо с плавным перетеканием цвета от светлого к темному – на ваш выбор.

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Черный верх — белый низ

Хоть Мелания Трамп и не справлялась с ролью первой леди Америки, согласитесь, выглядела она всегда стильно. Месяц назад фотографы запечатлели ее на шопинге с сыном. Для похода по магазинам супруга Трампа выбрала классические белые джинсы прямого кроя с шелковой черной блузкой. Образ как всегда элегантен, а правило "черный верх – белый низ" отлично сработало.

Полоска

Хлопковая оверсайз рубашка в полоску и цветные сандалии на платформе как нельзя лучше сделают образ с белыми джинсами модным. Берите пример с модной журналистки Элисон Уолш, которая в свои 50+ не боится экспериментировать со стилем. Обратите внимание и на варианты рубашек в разноцветную полоску, которые в тренде несколько сезонов.

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Блуза в этно стиле

Замените классическую блузу на ее вариант в этно стиле. Носить такую вещь можно не только на национальные праздники, но и ежедневно в офис, и на прогулку с друзьями. Остерегайтесь традиционных цветов вышиванок (красного и черного) в орнаменте блуз. В сочетании с белыми джинсами такой образ может ассоциироваться с артистами народных ансамблей.

Яркий топ

Добавить образу с белыми джинсами яркости помогут топы. Цветные, с анималистичными и цветочными принтами, неоновых оттенков, необычным кроем и разрезами – масса вариантов.

Черная майка

Простая черная майка в сочетании с белыми джинсами – еще одна вариация на тему темного верха и светлого низа. Если простота вам не по вкусу, дополните такой лук массивными украшениями.

Жакет и сандалии

Самое тяжелое в межсезонье – выбрать одежду, в которой комфортно можно пережить резкие перепады температур. Когда утром на улице +14С, а днем столбик термометра достигает +30С, надевайте к белым джинсам пиджак. Таким образом не замерзнете по дороге в офис, а в обед, сняв пиджак сможете прогуляться в легкой блузе или рубашке. Из обуви лучше выбирайте сандалии. Они добавят образу трендовости.

Свитер с принтами

Мы давно завидуем отличной фигуре модели Изабель Гулар, но и с интересом наблюдаем за ее стилем. Белые джинсы звезда предлагает носить с ярким вязаным свитером и эспадрильями. Не можем не согласиться

Зима

Пока на дворе лето, еще тяжело задумываться о холодах. Вкладывая деньги в определенную вещь, стоит подумать, с чем вы будете ее носить. Многие боятся носить белые джинсы зимой, считая их непрактичными. Мы с этим не согласны. Купив такую пару летом, их можно носить с абсолютно всеми свитерами, лонгсливами и худи. Берите пример с модели Коко Роша.

Смотрите ролик о необычных джинсах:

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