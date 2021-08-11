Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Отношения с кофе

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

С чем носить белые джинсы: 10 советов на примере звезд (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
11 августа, 16:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правильно выбранные джинсы – основа базового гардероба. Рассказываем, как и с чем сочетать их белый вариант, чтобы выглядеть элегантно и стильно
Хейли Бибер, Изабель Гулар, Камила Коэльо
Хейли Бибер, Изабель Гулар, Камила Коэльо / Фото: instagram.com/haileybieber, instagram.com/camilacoelho

Белые джинсы – абсолютный мастхэв межсезонья. Самое главное – найти качественные, с хорошей посадкой и правильным кроем. С их помощью можно не только разнообразить гардероб, но и скрыть недостатки фигуры.

Реклама

Так, белые джинсы прямого кроя с завышенной талией отлично удлинят ноги. Обладательницы узких бедер и широких плеч гармонично будут смотреться в таких фасонах джинс, как бойфренды и mom. Клеш скроет объем в талии и вытянет образ девушек низкого роста.

Мы подобрали 10 самых стильных модных приемов, как носить джинсы, чтобы не стать жертвой моды.

Белая рубашка

Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и Кайя Гербер давно отдают предпочтение светлым оттенкам. Берите пример со звезд, надевайте хлопковую белую рубашку к белым джинсам, чтобы создать лаконичный и стильный образ. Идеально к такому луку подойдут трендовых босоножки с квадратным носком, тонкий кожаный пояс и сумки нюдовых оттенков.

Реклама

Наслоение

Самый оригинальный прием сочетания рубашек с джинсами мы подсмотрели у бывшего редактора Vogue Юлии Пелипас, которая любит носить сразу несколько рубашек вместе. Однотонные либо с плавным перетеканием цвета от светлого к темному – на ваш выбор.

Реклама

Черный верх — белый низ

Хоть Мелания Трамп и не справлялась с ролью первой леди Америки, согласитесь, выглядела она всегда стильно. Месяц назад фотографы запечатлели ее на шопинге с сыном. Для похода по магазинам супруга Трампа выбрала классические белые джинсы прямого кроя с шелковой черной блузкой. Образ как всегда элегантен, а правило "черный верх – белый низ" отлично сработало.

Полоска

Хлопковая оверсайз рубашка в полоску и цветные сандалии на платформе как нельзя лучше сделают образ с белыми джинсами модным. Берите пример с модной журналистки Элисон Уолш, которая в свои 50+ не боится экспериментировать со стилем. Обратите внимание и на варианты рубашек в разноцветную полоску, которые в тренде несколько сезонов.

Реклама

Блуза в этно стиле

Замените классическую блузу на ее вариант в этно стиле. Носить такую вещь можно не только на национальные праздники, но и ежедневно в офис, и на прогулку с друзьями. Остерегайтесь традиционных цветов вышиванок (красного и черного) в орнаменте блуз. В сочетании с белыми джинсами такой образ может ассоциироваться с артистами народных ансамблей.

Яркий топ

Добавить образу с белыми джинсами яркости помогут топы. Цветные, с анималистичными и цветочными принтами, неоновых оттенков, необычным кроем и разрезами – масса вариантов.

Черная майка

Простая черная майка в сочетании с белыми джинсами – еще одна вариация на тему темного верха и светлого низа. Если простота вам не по вкусу, дополните такой лук массивными украшениями.

Жакет и сандалии

Самое тяжелое в межсезонье – выбрать одежду, в которой комфортно можно пережить резкие перепады температур. Когда утром на улице +14С, а днем столбик термометра достигает +30С, надевайте к белым джинсам пиджак. Таким образом не замерзнете по дороге в офис, а в обед, сняв пиджак сможете прогуляться в легкой блузе или рубашке. Из обуви лучше выбирайте сандалии. Они добавят образу трендовости.

Свитер с принтами

Мы давно завидуем отличной фигуре модели Изабель Гулар, но и с интересом наблюдаем за ее стилем. Белые джинсы звезда предлагает носить с ярким вязаным свитером и эспадрильями. Не можем не согласиться

Зима

Пока на дворе лето, еще тяжело задумываться о холодах. Вкладывая деньги в определенную вещь, стоит подумать, с чем вы будете ее носить. Многие боятся носить белые джинсы зимой, считая их непрактичными. Мы с этим не согласны. Купив такую пару летом, их можно носить с абсолютно всеми свитерами, лонгсливами и худи. Берите пример с модели Коко Роша.

Смотрите ролик о необычных джинсах:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Защищать волосы на солнце
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить лазанью с первого раза
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Хотели бы как Рианна или все устраивает?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять