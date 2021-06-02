С бантиком и каштановыми волосами: как выглядела в детстве Оля Полякова (фото)

42-летняя украинская артистка опубликовала архивный снимок на своей страничке в Instagram. На этом фото очень сложно узнать будущую звезду

Оля Полякова сейчас и в детстве / Фото: facebook/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая высказалась о скандале вокруг Константина Меладзе, показала, как выглядела в детстве. 42-летняя артистка опубликовала архивный снимок на своей страничке в Instagram.

На фото будущая звезда эстрады запечатлена с пышным бантом на голове и с короткой стрижкой. Как выяснилось, у нее был каштановый цвет волос.

Оля Полякова в детстве / Фото: facebook/polyakovamusic

Кстати, ранее Оля Полякова продемонстрировала, как изменилась ее внешность за последние семнадцать лет. На странице Зірковий шлях в Instagram появился снимок, на котором она позирует в обтягивающем платье с цветочными принтом, ярким макияжем и собранными волосами.

Вот так Оля Полякова выглядела до популярности / Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah Реклама

Под снимком поклонники пишут, что Полякова с годами становится только лучше. Также пользователи сети отметили, что ее дочь Маша – точная копия звездной мамы. К слову, дочь Поляковой успела обзавестись целой армией поклонников в соцсетях – за ее страничкой в Instagram следит более 173 тысяч человек.

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Выпустила три альбомы – "Приходи ко мне" (2008), "Шлёпали шлёпки" (2017), "Королева ночи" (2019). Выпускница Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала. Обладает диапазоном голоса три октавы. Замужем, муж Вадим – бизнесмен. Есть двое детей: Маша и Алиса.

Напомним, ранее Полякова показала своим подписчикам, как правильно ухаживает за лицом, а юзеры раскритиковали ее внешность. Артистке пришлось оправдываться: "Выложила вам видеоэфир и начиталась такого про себя! И глаза у меня с какими-то шрамами, и брови у меня на разном уровне, и не двигается лоб у меня... Девчонки, я понимаю, что не всем быть богинями, но попытаться можно".

Также мы рассказывали, что Полякова рассказала Гордону о домогательствах Меладзе в том самом интервью: