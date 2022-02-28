Роды в бомбоубежище – советы акушера-гинеколога Людмилы Шупенюк

Роды в бомбоубежище - советы гинеколога-акушера Людмилы Шупенюк / Фото: instagram.com/liudmilashupeniuk/

Пятый день вторжения России в Украины. Больше не кажется, что мы переживаем самые страшные часы и дни в своей жизни, – а так и есть. Но выстоим, братья и сестры! Если мы научились рожать детей в бомбоубежищах, цыгане воруют танки у оккупантов, осужденные выходят из тюрем, чтобы защищать свою страну, а дети знают рецепт коктейля Молотова, значит, нас уже не сломать. Людмила Шупенюк рассказала, что нужно помнить о родах в убежищах.

В первые дни войны в Украине под звуки взрывов бомб родилось уже несколько малышей. Женщины, которые сейчас находятся на последних месяцах беременности, переживают большой стресс. Но они не имеют права сдаваться, ведь от них зависит не только их жизнь, но и новая, малыша.

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Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, что роды – это физиологический процесс и даже если женщина ничего о них не знает и, кажется, не готова – все равно родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и вести себя. Главное в этом непростом деле – не растеряться и не бояться, ведь страх – это основная проблема во время родов.

Если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), – сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам. Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать.

– рассказала Людмила.

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Напомним, в какие группы нельзя добавляться – их создают диверсанты.

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