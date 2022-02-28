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В какие группы нельзя добавляться – их создают диверсанты

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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28 февраля, 14:34
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Такие группы создаются русские оккупанты, чтобы узнавать данные о городах и лучше понимать географию городов
Фейковые группы в Telegram, которые создают диверсанты
Фейковые группы в Telegram, которые создают диверсанты / Фото: pixabay.com

Сегодня пятый день вторжения России в Украину. Оккупанты берутся за любые методы, лишь бы внедриться в доверие к украинцам, но у них ничего не получится, если мы будем осторожными. Ранее мы писали, как отличить российского оккупанта от украинца. Но что делать, если враг вступает в сетевую коммуникацию, притворяясь "своим"? Рассказываем.

Мы безгранично верим в наши вооруженные силы, но не впадаем в эйфорию, ведь воюем с большим континентом. Враги все чаще начинают создавать Telegram-каналы с фейковой информацией, а также группы, цель которых – узнать получше местность.

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Максимальное распространение! Важно! Если вас автоматически добавляют в чат или группу под названием "Перекличка районов", сразу удаляйтесь оттуда.

— говорится в сообщении.

Также о фейке сообщила Национальная полиция.

Фейковые группы в Telegram, которые создают диверсанты
Фейковые группы в Telegram, которые создают диверсанты / Фото: Telegram

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Сообщаем, что подобной аферы нет! Доверяйте только проверенной информации, которую можно узнать на официальных каналах государственных органов. Берегите себя и своих близких. Мы работаем, защищаем.

Напомним, где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций.

Также важно знать, что делать людям при авариях на химических объекта.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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