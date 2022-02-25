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Рецепт дня: как сделать коктейль Молотова

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 февраля, 13:08
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Руки прочь от Украины!!! Мы скажем всем, кто пытается отобрать у нас свободу и независимость. Мы слишком дорого за нее платим
Как сделать коктейль Молотова
Как сделать коктейль Молотова / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы сидим в подвалах и метро, сохраняем и тысячу раз перечитываем информацию о том, как найти убежище, если рядом нет специализированных мест, наши герои отдают свои жизни, чтобы враг был как можно дальше от нас… переживаем за близких, которые пытаются выехать из городов, ищем безопасное место для детей, родителей и котов. В груди до боли сжимается крик – "ВОН ИЗ УКРАИНЫ".

Наши воины борются всеми силами. Генеральный штаб ВСУ просит нас, граждан Украины, сообщать о передвижении российских войск.

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Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта!

Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!

Как сделать коктейль Молотова

К ужасу, сегодня этот рецепт должен знать каждый. Его опубликовали в Telegram-канале ВРУ.

Как сделать коктейль Молотова
Как сделать коктейль Молотова / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Берегите себя и близких. Будьте осторожны. Сохраняйте спокойствие.

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Все буде Україна!

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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