Рианна показала горячие кадры в прозрачном нижнем белье (фото)

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов

Певица Рианна позирует в нижнем белье / Фото: Сегодня

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна, которая после расставания с миллиардером закрутила роман с известным репером, показала в своем Instagram откровенные фото в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

33-летняя знаменитость похвасталась полупрозрачным комплектом белья, состоящим из бюстгальтера без бретелей и стрингов. Ее образ дополнили белые босоножки на шпильках с искусственным мехом, серьги, кольца, браслеты и цепи на шее.

Певица Рианна в красном белье / Фото: instagram.com/badgalriri

"Три минуты думала над тем, как мне подписать эти фотографии. Поняла, что мне нечего сказать", – подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы:

"У меня нет слов, ты просто восхитительна!"

"Я люблю тебя, моя королева!"

"Сногсшибательное тело!"

"У меня мурашки по коже от твоей красоты!"

"Ты сумасшедше сексуальна!".

Артистка также примеряла черный комплект белья / Фото: instagram.com/badgalriri

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К слову, Рианна довольно редко публикует свои фото, поэтому каждый кадр набирает миллионы лайков.

Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.

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У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.

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