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Рианна в соблазнительном нижнем белье заставит пойти в спортзал и много приседать

Сегодня, 15:08

Артистка нарядилась в красивый комплект нижнего белья и дополнила свой look туфлями с пухом на каблуке. Реакция поклонников не заставила себя ждать

Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье
Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье
Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна, которая встречается с известным рэпером, не устает радовать своих подписчиков яркими фото в нижнем белье. На этот раз она облачилась в стильный комплект мандаринового оттенка – бюстгальтер и стринги с завышенной талией от собственного бренда – Savage X Fenty by Rihanna. Наряд удачно подчеркнул формы Рианны, которые она нередко любит демонстрировать публике.

Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье
Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье
Фото: instagram.com/badgalriri

Своей образ Рианна дополнила многочисленными золотистыми подвесками, кольцами и браслетами, а также туфлями на каблуке, декорированными пухом.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

На новые фото артистки бурно отреагировали ее подписчики, среди которых не только многомиллионная армия поклонников, но и коллеги Рианны. Вот, что они написали в комментариях:

  • Я люблю тебя, Рианна!
  • Ты красотка!
  • Какая фигура! Выходи за меня!
  • Идеальная!
  • Отличная мотивация, чтобы прямо сейчас отправиться в спортзал и накачать ягодицы!

"Я минуты три думала, как подписать эти фотки, но мне нечего сказать", – подписала снимок певица.

В ответ многие поклонники написали Рианне, что ей ничего писать и не надо, ведь в данном случае все смотрят на фотографии, а не на описание к ним.

Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором помимо самой звезды приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.

У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.

В видеосюжете ниже узнайте, в чем звезды готовятся открывать пляжный сезон:

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