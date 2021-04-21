Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Копия Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц (фото)

Сегодня, 12:03

Девушка решила принять участие в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в городе Сан-Паулу. Победительнице выплатят 50 тысяч бразильских реалов

29-летняя бразильянка Присцилла Беатрис, которая прославилась благодаря внешней схожести с американской поп-певицей Рианной, намерена получить титул обладательницы самых красивых ягодиц в мире.

Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Беатрис решила принять участие в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу. Победительнице выплатят 50 тысяч бразильских реалов.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Женщина абсолютно уверена в своем успехе.

"Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Я такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от своей мечты", – рассказывает модель.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Кроме этой интересной истории, нам еще есть чем вас удивить: ранее "Сегодня" подготовили креативный календарь подарков на апрель.

Читайте также:
Будь в тонусе: ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног в домашних условиях

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

В комментариях под снимками Присциллы в Instagram подписчики удивились ее внешнему сходству с американской исполнительницей.

"Это что, Рианна?", "Ты очень сильно похожа на Рианну!", "О боже, у меня в глазах двоится?", "Вылитая Рианна!", "С ума сойти, так вообще бывает?" – пишут юзеры.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Напомним, 37-летняя Кортни Барнс из США уменьшила размер своих 150-сантиметровых ягодиц и похвасталась результатом. Ранее мы также писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Женщина избавилась от ягодиц гигантских размеров: фото до и после Сексуальная прыгунья начала неделю с массажа ягодиц: "Не забывайте уделять время себе и своему телу" Будь в тонусе: ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног в домашних условиях Будет ли эффект? Сексуальная украинская легкоатлетка помассажировала ягодицы и спросила мнение фанов
фото Рианна клон ягодицы
Источник: instagram.com/priscila.beatrice
Реклама

Новости партнеров

Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Events

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

Сегодня, 10:38Вкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

Сегодня, 10:16Модно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 09:29Звездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Вчера, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Вчера, 13:20Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Вчера, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Вчера, 10:20Events

Как сделать мини-огород в квартире: проверенные лайфхаки

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

19 апреляВкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

19 апреляФаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

19 апреляЗвездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

19 апреляВкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

19 апреляEvents

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

19 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Новости партнеров

Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Меркурий в Тельце: астропрогноз на 19 апреля-4 мая
Меркурий в Тельце: астропрогноз на 19 апреля-4 мая
Міша Романова у піджаку на голе тіло засвітила груди
Міша Романова у піджаку на голе тіло засвітила груди
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат
Шоптенко зі сльозами на очах вперше розповіла, що її мама померла
Шоптенко зі сльозами на очах вперше розповіла, що її мама померла

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять