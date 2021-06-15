Пугачева на новом фото выглядит моложе Галкина: Алла Борисовна вообще не стареет

В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сейчас Алла Пугачева уже не выступает, певица редко выходит в свет, и практически не дает интервью. Сейчас все свое время артистка посвящает их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизы. Так что теперь каждый выход Аллы Борисовны и новое ее фото активно обсуждается в Сети.

У себя в Instagram Максим Галкин решил порадовать поклонников звездной семьи, показав совместное фото с Аллой Пугачевой, сделанное в салоне автомобиля.

В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Подписчики обратили внимание, что на снимке 72-летняя певица выглядит моложе 44-летнего супруга.

"Какие хорошенькие! Аллочка красавица наша! Любим вас!"

"Алла Борисовна вообще не стареет"

"С каждым годом все красивее и глаза счастливые"

"Алла Борисовна выглядит моложе Галкина"

"А говорят, что время нельзя повернуть вспять. Оказывается, можно и любовь тому причина. Алла вы хорошеете с каждым днем"

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Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 20-ю годовщину совместной жизни. Знаменитости познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – они готовят, стихи рассказывают, поют. Поклонники всегда рады, когда в соцсетях появляются новые видео с двойняшками. Например, недавно Гарри и Лиза продемонстрировали свое актерское мастерство.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите сюжете:

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