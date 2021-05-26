Пугачева и Киркоров после долгой ссоры обменялись любезностями: видео

Впервые за несколько лет Алла Пугачева и Филипп Киркоров оказались на одном мероприятии

/ Фото: Instagram

Долгое время в СМИ обсуждали ссору Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Экс-супруги отписались друг от друга и несколько лет не поздравляли друг друга с праздникам. Но вчера на праздновании 50-летия Кристины Орбакайте артисты впервые за долгое время встретились. Алла Пугачева танцевала под песню Киркорова и экс-супруги обменялись любезностями. Видео этого момента появилось на одном из фан-аккаунтов в Instagram.

Во время своего тоста певец подчеркнул, что не верит в то, что Орбакайте празднует 50-летний юбилей. По признанию Киркорова, Орбакайте и Алла Пугачева обладают секретом молодости, с каждым годом выглядят все лучше.

"Филечка, ты тоже очень хорошо выглядишь!", – перебила Примадонна экс-супруга.

Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.