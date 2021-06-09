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Нежнее запеканки: 3 рецепта пудинга из творога на завтрак

10 июня, 07:10

Ирина Маслова

Это когда хочется разнообразить завтрак и преобразить любимый творог в пудинг. Его нужно запекать в духовке, а как дополнительные ингредиенты возьмите сухофрукты, банан или овсяные хлопья

Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels

Для многих творог – это лучший завтрак и вкусное начало дня. Его можно есть просто так, с медом и орехами, с ягодами или фруктами. Но что, если преобразить любимый продукт в нечто особенное? Например, в пудинг. Он чуть нежнее запеканки и больше походит на суфле. Рецепты творожного пудинга с овсянкой, бананом и сухофруктами найдете ниже.

Пудинг творожный с сухофруктами

Пудинг из творога / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
  2. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
  3. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
  4. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
  5. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
  6. Выпекать творожный пудинг при 180 градусов в течение 25 минут.
  7. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Творожный пудинг с овсянкой

Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яичные желтки отделить от белков. Желтки добавить в творог, туда же – мед и отруби.
  2. Белки взбить в белую стойкую пену. Добавить в творожную смесь.
  3. Разложить массу в силиконовые формочки и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 15 минут.
  4. Украсить ягодами или орехами.

Творожный пудинг с рисом и бананом

Творожный пудинг с бананом / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить рис. Банан с творогом измельчить в блендере.
  2. Белки взбить до пиков. Соединить рис с творожно-банановой смесью, аккуратно ввести белки и вылить в формочки.
  3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 17-20 минут.

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Здесь собраны 10 лучших рецептов разных блюд из творога.

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