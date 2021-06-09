Нежнее запеканки: 3 рецепта пудинга из творога на завтрак

Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels
Для многих творог – это лучший завтрак и вкусное начало дня. Его можно есть просто так, с медом и орехами, с ягодами или фруктами. Но что, если преобразить любимый продукт в нечто особенное? Например, в пудинг. Он чуть нежнее запеканки и больше походит на суфле. Рецепты творожного пудинга с овсянкой, бананом и сухофруктами найдете ниже.
Пудинг творожный с сухофруктами
Пудинг из творога / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла
- 150 г сухофруктов
- 500 г творога
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 50 г манной крупы
- Цедра 1 апельсина или лимона
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- Растительное масло – для смазывания формы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков.
- Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
- Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой.
- Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх.
- Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
- Выпекать творожный пудинг при 180 градусов в течение 25 минут.
- Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.
Творожный пудинг с овсянкой
Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels
Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels
Ингредиенты
- 250 г творог 5%
- 2 шт. яйца
- 100 г отруби овсяные молотые
- 1 ст. л. мед
Способ приготовления
- Яичные желтки отделить от белков. Желтки добавить в творог, туда же – мед и отруби.
- Белки взбить в белую стойкую пену. Добавить в творожную смесь.
- Разложить массу в силиконовые формочки и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 15 минут.
- Украсить ягодами или орехами.
Творожный пудинг с рисом и бананом
Творожный пудинг с бананом / Фото: instagram.com/lyubov___pp/
Творожный пудинг с бананом / Фото: instagram.com/lyubov___pp/
Ингредиенты
- 70 г риса
- 100 г творога
- 2 шт. яйца
- 1 шт. банан
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления
- Отварить рис. Банан с творогом измельчить в блендере.
- Белки взбить до пиков. Соединить рис с творожно-банановой смесью, аккуратно ввести белки и вылить в формочки.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 17-20 минут.
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