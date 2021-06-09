Нежнее запеканки: 3 рецепта пудинга из творога на завтрак

Это когда хочется разнообразить завтрак и преобразить любимый творог в пудинг. Его нужно запекать в духовке, а как дополнительные ингредиенты возьмите сухофрукты, банан или овсяные хлопья

Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels

Для многих творог – это лучший завтрак и вкусное начало дня. Его можно есть просто так, с медом и орехами, с ягодами или фруктами. Но что, если преобразить любимый продукт в нечто особенное? Например, в пудинг. Он чуть нежнее запеканки и больше походит на суфле. Рецепты творожного пудинга с овсянкой, бананом и сухофруктами найдете ниже.

Пудинг творожный с сухофруктами

Пудинг из творога / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

60 г сливочного масла

150 г сухофруктов

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

50 г манной крупы

Цедра 1 апельсина или лимона

3 ст. л. панировочных сухарей

Растительное масло – для смазывания формы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру. Сухофрукты промыть, обсушить с помощью полотенца, нарезать, смешать с творожной массой. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая движениями снизу вверх. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями. Выпекать творожный пудинг при 180 градусов в течение 25 минут. Подавать теплый или холодный. Пудинг из творога можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

Творожный пудинг с овсянкой

Творожный пудинг с овсянкой / Фото: Pexels

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Ингредиенты

250 г творог 5%

2 шт. яйца

100 г отруби овсяные молотые

1 ст. л. мед

Способ приготовления

Яичные желтки отделить от белков. Желтки добавить в творог, туда же – мед и отруби. Белки взбить в белую стойкую пену. Добавить в творожную смесь. Разложить массу в силиконовые формочки и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 15 минут. Украсить ягодами или орехами.

Творожный пудинг с рисом и бананом

Творожный пудинг с бананом / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Ингредиенты

70 г риса

100 г творога

2 шт. яйца

1 шт. банан

1 ст. л. меда

Способ приготовления

Отварить рис. Банан с творогом измельчить в блендере. Белки взбить до пиков. Соединить рис с творожно-банановой смесью, аккуратно ввести белки и вылить в формочки. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 17-20 минут.

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