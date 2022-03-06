Психологические стадии во время войны и как их пережить – советы

Психологические стадии во время войны и как их пережить / Фото: Maks Levin, Коллаж: Сегодня
Ирина рассказала, что у войны есть своя "психология". Одной из карт, которую разыгрывает агрессор Путин – информационно-психологические атаки. Украинцы уже пережили все стадии деятельности психики и сейчас проходят этап "истощения".
Предыдущее состояние – это была эйфория, которая подкреплялась дикой злобой к врагу и неисчерпаемой гордостью за наши победы. Во время эйфории мы по максимуму объединились, сплотились, зарядились боевым духом. Мы могли бодрствовать, не есть и функционировать на всю боевую готовность. Но для мозга энергетически тяжело работать в таком состоянии, поэтому он включил функцию защиты.
Сейчас мы чувствуем тотальную изможденность. Это может проявляться в виде депрессии, которая развивается на фоне постоянной тревоги.
Хочу, чтобы вы поняли, враг знает все эти приемы. Он на это рассчитывает. Чтобы в состоянии истощения сломать нас полностью. Запугать, обмануть, обезвредить. Наш мозг затем снова включится в режим "готовности". Но сейчас ему нужно помочь преодолеть истощение, – комментирует ведущая.
Как с этим справиться:
- спать в любом случае, даже если для этого нужно выпить успокоительное;
- пить достаточно воды – обезвоженный организм не может бороться со стрессом. Вода нужнее пищи;
- делать информационные паузы от чтения новостей;
- исключить режим жалости по всему материальному. Враг на это и рассчитывает. Поэтому следует уничтожать все инфраструктуры – именно постоянная жалость о потерянном еще больше подпитывает тревогу и вырубает наш мозг;
- включиться в план "что я сделаю после войны". Это поможет мозгу работать на ваше спасение, а не на тихое самоуничтожение;
- спасаться юмором – это надежный щит для мозга, чтобы немного снизить кортизол;
- обниматься;
- говорить близким: "Я тебя люблю". Такие слова помогают поддерживать силы;
- не верить и не распространять непроверенную информацию – нас никто никогда не сдаст! И мы не сдаемся!
Все буде Україна!
Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт.
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