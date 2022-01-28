Просто тигр. Просто Balenciaga. Бренд выпустил скульптуру за 944 тыс. грн

Balenciaga выпустили механического тигра стоимостью $ 33 000 / Фото: Balenciaga

Самый популярный бренд по версии Lyst Index не сдает позиции и продолжает креативить на радость зажиточным фанатам. Balenciaga выпустили скульптуру тигра к китайскому Новому году, она дополнила коллекцию Objects. Напомним, что ранее марка уже выпускала тигровую линейку одежды.

Скульптуру в виде тигра разработал шанхайский художник Ник Космас, которого многие знают как любителя острых ощущений, провокационных мультимедийных работ, вдохновленных научной фантастикой, фитнесом и психологией.

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Balenciaga выпустили механического тигра почти за 1 млн. грн / Фото: Balenciaga

Тело скульптуры тигра выглядит футуристически механическим, напоминая об эффективности и элегантности промышленной инженерии, а также о природной грации и аккуратности живых кошек.

— говорится в описании Balenciaga.

Особенность медного тигра в том, что он полностью сварен вручную и изготовлен из отдельных компонентов, каждый из которых отдельно покрывался порошковой краской и формировался с использованием метода литья металла по выплавляемым моделям. Детализация изделия тоже впечатляет, ведь у тигра даже есть усы — настолько тонкая работа. Ну и главное — логотип Balenciaga выгравированный на голове.

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На официальном сайте Balenciaga скульптура представлена в черном цвете и в размере 38 x 27 см. Сообщается, что таких тигров выпустят в ограниченном количестве, а именно 15 экземпляров.

Цена изделия — $ 33 000 (944 269 грн).

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