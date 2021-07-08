Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

На Петров день завершался многодневный Апостольский пост, устраивались празднества, гуляния и ярмарки, а вот кукушке в этот день положено было молчать.

Летний праздник апостолов Петра и Павла

Близится великий церковный праздник – день святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Что за праздник Петра и Павла, как он отмечается, какую историю и значение имеет, читайте в нашей статье.

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Дата праздника Петра и Павла в 2021 году

Ежегодно церковь отмечает день Петра и Павла 12 июля. В 2021 году этот великий православный праздник приходится на понедельник, начало рабочей недели. В это же время завершается первый летний многодневный пост, который как раз и установлен в честь святых апостолов, а потому называется Петровский или Апостольский. Пост Петра и Павла-2021 стартовал 28 июня и продлится две недели.

Праздник Петра и Павла: история и значение

День апостолов Петра и Павла был учрежден в память о ближайших Христовых учениках и последователях.

Святой Петр родился в семье рыбака, и сам какое-то время занимался рыбным промыслом, а потому он является покровителем всех рыбаков. При рождении он получил имя Симон, но позже за твердость и усердие в вере Иисус Христос прозвал его Кифа (Петр по-гречески), что в переводе означает "камень". Изначально Петр трижды предавал Христа, но затем искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским. Святой Павел до встречи с Христом был одним из гонителей иудеев, но позже в нем также проснулась вера во Христа, и он начал проповедовать это учение на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его проповеди также входят в Новый завет. Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день – 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову. Традиции праздника Петра и Павла: что можно, а что нельзя делать Наряду с праздником Ивана Купала, день Петра и Павла составляет единый праздничный цикл, посвященный полному расцвету природных сил, лету, сельскохозяйственным работам, первым сборам урожая, сенокосу, периоду свадеб. В некоторых местах лето даже начинало отсчитываться с Петрова дня. Тренера сборной России уволили после провала на Евро: Черчесов официально безработный Традиционно к этому празднику люди старались навести порядок в доме и во дворе, делали косметический ремонт, украшали дом зеленью, цветами и вышитыми рушниками. На Петров день шли на службу в церковь с букетами и венками. А хозяйки в этот праздник пекли пончики, которые назывались мандриками. Есть интересная легенда, что когда святые Петр и Павел путешествовали по миру, один такой мандрик у них украла кукушка. И за это Господь наказал птицу, запретив куковать в период праздника. На Петров день завершался пост, а потому люди собирались всей семьей за одним праздничным столом. А еще в день Петра и Павла было принято устраивать празднества, ярмарки, народные гуляния с танцами и песнями. Что нельзя делать на Петра и Павла? Как и в любой другой церковный праздник, не стоит заниматься тяжелой и грязной работой: шить, стирать, убирать, строить, копать, а также проявлять негатив по отношению друг к другу, сквернословить и ругаться. Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021: Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.