Притула показал, что ему подарили дети на юбилей и попросил подписчиков не слать картинки с поздравлениями

Известному украинскому телеведущему 22 июня исполняется 40 лет. Притула также попросил подписчиков пожертвовать деньги на квадрокоптеры для украинских военных

Сергей Притула отмечает юбилей - ведущему исполняется 40 лет / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Украинскому телеведущему Сергею Притуле, который поделился воспоминаниями об отце, сегодня, 22 июня, исполняется 40 лет.

На своей Facebook-страничке Сергей опубликовал яркое фото, на котором он позирует в вышиванке. По словам ведущего, национальный наряд ему подарили его дети.

"Дети подарили красивую вышиванку! Беспроигрышный вариант подарка человеку, у которого все есть! Завтра расскажу вам немного подробнее, как оно – оглянуться и увидеть, что позади уже 40 лет. А сегодня я хочу просто окунуться в море тепла и любви, которыми меня окружают мои родные и близкие!" – пишет Притула.

Сергей Притула отмечает юбилей – ведущему исполняется 40 лет / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Кроме этого, в публикации Сергей попросил своих подписчиков не присылать ему картинки и gif-анимацию вместо текстовых поздравлений.

"Я точно знаю, что вы умеет делать это своими словами", – комментирует Сергей.

А также Притула попросил поклонников еще об одной услуге.

Реклама

"Мне для полного счастья в 40 лет, не хватает еще пять квадрокоптеров для тех, кто нас защищает. Я закину сегодня в волонтерскую копилку 100 000 гривен по случаю юбилея, но этого не хватит", – обращается к подписчикам ведущий.

Как известно, вот уже несколько лет Сергей является не только ведущим на ТВ, но и активно помогает украинской армии, занимаясь сбором денег, закупкой амуниции и поддержкой военных.

Неизвестно, где именно Сергей будет отмечать свой день рождения. Для подобных мероприятий есть множество прекрасных мест как в Киеве, так и за городом. Недавно мы решили посетить пять самых атмосферных мест возле столицы, чтобы увидеть впечатляющие пейзажи. Для передвижения выбрали электрокроссовер Jaguar I-PACE. Узнайте, хватило ли заряда его аккумулятора для всего путешествия.

Ранее Сергей Притула, Джамала и Анна Ризатдинова рассказали нам, как они болели за украинскую сборную на Евро-2020.

Смотрите интервью с Сергеем Притулой для "Зіркового шляху":