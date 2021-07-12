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Елизавета II вместо финала Евро-2020 пошла на матч, который был важен для ее покойного супруга

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 июля, 14:40
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В пестром образе салатового цвета королева посетила популярное спортивное мероприятие – матч по поло Royal Windsor Cup
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II, которая ранее обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020, решила пойти не на футбольное мероприятие, а на матч по поло. Турнир Royal Windsor Cup проходит в небольшом британском городке – Эгеме. Здесь расположен Guards Polo Club, который был основан супругом королевы принцем Филиппом, который умер в апреле этого года. В клубе ежегодно проходит около 500 матчей. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

95-летняя королева выбрала яркий ансамбль, состоящий из пальто, шляпки с массивным цветком и своих любимых туфель на низком ходу бренда Anello & Davide.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

На пальто королева традиционно прикрепила брошь, а также надела серьги и колье из жемчуга.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

В этом же пальто и шляпе королева Елизавета II присутствовала на церемонии открытии моста в 2018 году. Тогда ее сопровождала Меган Маркл.

Елизавета II и Меган Маркл на церемонии открытии моста
Елизавета II и Меган Маркл на церемонии открытии моста / Фото: Getty Images

Смотрите интересные факты о жизни Елизаветы II в сюжете:

Ранее мы показали, как выглядит почерк королевы – Елизавета II от руки написала письмо медикам.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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