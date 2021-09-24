Прическа Ким Кардашьян на Met Gala стоила 10 000 долларов. Как это возможно (фото)

Ким Кардашьян в Balenciaga на Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ Ким Кардашьян на красной дорожке Met Gala 2021 был самым обсуждаемым после мероприятия, а снимки звезды моментально стали мемами. Инфлюенсерша появилась на гала-вечере в total black образе: комбинезоне, накидке и маске Balenciaga.

Интересно, что экстравагантный наряд Ким дополнила прической конский хвост, на создание которой потратили 10 тысяч долларов. Учитывая, что это единственная часть тела знаменитости, которая была видна, сумма, наверное, стоила того.

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/ Фото: instagram.com/chrisappleton1/

Цена прически стала известна благодаря визажисту звезды Крису Эпплтону, который ответил на вопросы фанатов в своих сториз в Instagram. Так, общая длина хвоста Ким составила 190 см, это при том, что ее собственный рост всего 157 см.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

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Сумма была потрачена на работу команды и необходимые материалы. Также Крис рассказал и о процессе создания прически. Эпплтон подготовил накладные волосы с помощью спрея для выравнивая волос Color Wow Hair Dream Coat, затем, когда они высохли, распылил лак для волос этого бренда до самих корней и с помощью расчески Leandro Limited Scalp Care собрал волосы в гладкий хвост.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Завершил образ с помощью утюжка для выравнивания волос Leandro Limited и спрея для блеска волос Color Wow.

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