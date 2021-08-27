Смотрите: Ким Кардашьян в свадебном платье на презентации альбома Donda Канье Уэста (фото, видео)

Ким Кардашьян, которая все время ощущала себя одинокой в браке с Канье Уэстом, решила поддержать экс-супруга. Звезда приняла участие в презентации нового музыкального альбома Donda Уэста.
Выступление Канье Уэста в Чикаго сопровождалось появлением множества звездных гостей, среди которых были рэпер DaBaby и певец Мэрилин Мэнсон. Но публику впечатлило появление Ким в свадебном платье.
Кардашьян вышла в финале шоу в кутюрном свадебном платье Balenciaga во время исполнения песни No Child Left Behind.
Как заявляют сами звезды, они не возобновили отношения. Пара старается работать над собой, прежде всего оставаясь семьей ради счастья детей. Ким и Канье всегда поддерживали друг друга и будут стараться делать это в будущем. Источники издания TMZ рассказали, что Кардашьян была счастлива принять участие в мероприятии, так как знала на сколько оно важно для него.
Сама Ким сообщала, что даже не собирается менять фамилию, которая досталась ей от бывшего мужа. Полное имя звезды – Ким Кардашьян Уэст.
Напомним, презентация нового альбома Donda стала уже третьей по счету, но официально релиз еще не состоялся. Интересно, что рэпер уже сумел заработать на нем порядка 7 млн. долларов. Стриминг концерта в Атланте побил рекорд Apple Music: его слушали 5,4 млн. человек со всего мира.
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