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Смотрите: Ким Кардашьян в свадебном платье на презентации альбома Donda Канье Уэста (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
27 августа, 11:05
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Бывшие супруги решили подогреть интерес к новому альбому рэпера, породив слухи о воссоединении. Поклонники и публика на концерте в Чикаго были в восторге
Ким Кардашьян и Канье Уэст вместе на презентации нового альбома рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст вместе на презентации нового альбома рэпера / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян, которая все время ощущала себя одинокой в браке с Канье Уэстом, решила поддержать экс-супруга. Звезда приняла участие в презентации нового музыкального альбома Donda Уэста.

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Выступление Канье Уэста в Чикаго сопровождалось появлением множества звездных гостей, среди которых были рэпер DaBaby и певец Мэрилин Мэнсон. Но публику впечатлило появление Ким в свадебном платье.

Кардашьян вышла в финале шоу в кутюрном свадебном платье Balenciaga во время исполнения песни No Child Left Behind.

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Свадебное платье Balenciaga Fall Couture 2021
Свадебное платье Balenciaga Fall Couture 2021 / Фото: Balenciaga

Как заявляют сами звезды, они не возобновили отношения. Пара старается работать над собой, прежде всего оставаясь семьей ради счастья детей. Ким и Канье всегда поддерживали друг друга и будут стараться делать это в будущем. Источники издания TMZ рассказали, что Кардашьян была счастлива принять участие в мероприятии, так как знала на сколько оно важно для него.

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Сама Ким сообщала, что даже не собирается менять фамилию, которая досталась ей от бывшего мужа. Полное имя звезды – Ким Кардашьян Уэст.

Напомним, презентация нового альбома Donda стала уже третьей по счету, но официально релиз еще не состоялся. Интересно, что рэпер уже сумел заработать на нем порядка 7 млн. долларов. Стриминг концерта в Атланте побил рекорд Apple Music: его слушали 5,4 млн. человек со всего мира.

Смотрите в ролике, как украинка купила дом Ким и Канье:

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Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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