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Ким Кардашьян устроила своей дочери вечеринку в стиле смайлика в виде кучки фекалий

Сегодня, 11:11

Восьмилетняя Норт Уэст без ума от известного коричневого эмодзи. На празднике все были одеты в костюмы в виде этого смайлика

Дочь Ким Кардашьян фанатеет от эмодзи в виде кучки фекалий
Дочь Ким Кардашьян фанатеет от эмодзи в виде кучки фекалий
Фото: Сегодня, instagram.com/kimkardashian

Звезда ТВ , модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая рассказала о проблемах с экс-супругом, обожает своих четырех детей и исполняет их любые желания. Недавно ее старшей дочери Норт исполнилось восемь лет. Оказалось, что девочка обожает эмодзи в виде кучки фекалий и попросила маму устроить ей вечеринку в стиле этого знаменитого смайлика.

Как сообщает E!, все дети на вечеринке были наряжены в костюмы коричневого эмодзи.

Скриншот: Instagram

Под кучку фекалий также были стилизованы и угощения, воздушные шары, аксессуары и украшения.

Скриншот: Instagram

Кроме Норт у Ким есть еще трое детей: дочь Чикаго и сыновья Сейнт и Псалм. Они родились в браке с известным рэпером Канье Уэстом. Совсем недавно Ким и Канье решили развестись. Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года.

Напомним, ранее Канье Уэста заметили на прогулке вместе с моделью Ириной Шейк во Франции. Ирина прилетела к Канье, чтобы вместе отпраздновать его день рождения, который артист отмечал 8 июня. Как сообщили СМИ, Ирина Шейк была "поражена" тем, что рэпер пригласил ее во Францию, и "с радостью" приняла предложение провести с ним время.

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