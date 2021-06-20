Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Поздравьте своих родных и близких с этим радостным днем и отправьте им эффектные открытки, яркие картинки, красивые поздравления и добрые стихи с Троицей

Святая Троица: открытки и поздравления

Вот и наступила Троица-2021, которая в нынешнем году отмечается в воскресенье, 20 июня. Не забудьте в этот день отправить самые лучшие, красивые и добрые поздравления с Троицей в открытках, смс и стихах всем родным, друзьям и близким людям.

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С праздником Троицы: добрые пожелания

***

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

Тебе желаю я в день этот

Здоровья, мира и тепла!



Блестят глаза, сияют лица

Огнем тепла и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Все то, о чем мечтаешь ты!

Поздравления с Троицей: открытки и стихи / Фото: bonnycards

С Троицей: лучшие поздравления в стихах

***

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Чтобы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем!

Святая Троица: открытки и поздравления / Фото: Pixabay

Святая Троица: поздравления в смс

***

С Троицей вас поздравляю,

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья

С уваженьем и любовью.

Поздравительные картинки: Троица / Фото: bonnycards

Красивые поздравления в день святой Троицы

***

В этот день спустился Дух Святой,

Несет он людям счастье и покой.

Пускай тебе дарует он здоровье,

Жизнь, полную добром, любовью.



Пусть плохое в твоей жизни сократится,

Прочь уйдет и никогда не возвратится!

А хорошее пускай удвоится,

Тебе желаю в праздник светлой Троицы!

Короткие смс поздравления в праздник Троицы 2021

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Лето наступило, Троица пришла.

Я тебе желаю счастья и тепла.

Радуйся и смейся, унывать грешно.

Солнышко стучится пусть в твое окно.

Позабудь обиды, людям помогай.

Никогда ты в жизни веры не теряй.

С днем святой Троицы: добрые стихи

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Пусть светлая Троица вам принесет

Улыбки, тепло и огромное счастье,

Пускай только радость сегодня вас ждет,

И прочь удалятся лихие ненастья!



Желаю здоровья и жизненных сил,

Энергия бьет пусть все время ключом!

Чтоб каждый момент вам успех приносил,

И сердце наполнится только добром!

Красивые картинки с Троицей / Фото: bonnycards

С праздником святой Троицы: душевные поздравления

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С Днем Святой Троицы!

С праздником светлым.

Любви безграничной,

Улыбок приветных.



Пусть милость Господня

На вас почивает,

Надежда и вера

В душе возрастают.

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С Троицей: поздравления в стихах

***

С утра звонят колокола

В День Троицы Святой.

Так пусть Господня благодать

Всегда будет с тобой.



Пусть ангел душу бережет,

Пускай дела все спорятся,

Тебя поздравить я спешу

В великий Праздник Троицы!

Лучшие поздравления с Троица в праздник 20 июня

***

Удача пусть утроится

В день светлой чистой Троицы,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняются,

Душа поет, смеется,

И пусть все удается.

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