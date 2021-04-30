Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Самые лучшие поздравления с майскими праздниками, открытки, фото и картинки для родных, друзей и коллег

Поздравления с 1 мая в прозе: картинки и открытки / Фото: Pexels

1 мая украинцы отмечают День труда. Радует, что майские праздники-2021, плавно перетекая в празднование Пасхи, будут долгими и продлятся целых четыре дня.

Life Сегодня поздравляют вас с этим весенним праздником и публикуют яркие открытки, милые картинки и красивые поздравления с майскими праздниками в прозе, которые вы можете адресовать своим родным, близким, друзьям и коллегам.

Поздравления с майскими праздниками в прозе

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Поздравляю с Днем труда и желаю справляться с любыми трудностями на пути к успеху, работать во благо общества и для личной пользы, никогда не знать поражений и не допускать грубых ошибок в деятельности, не прекращать строить грандиозные планы и усердными стараниями реализовывать их.

Эффектные поздравления с 1 мая и открытки / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с майскими праздниками коллегам

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В ясный и торжественный праздник День труда поздравляю всех с Первомаем! Желаю великолепно отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Вдохнуть весеннюю бодрость и с лихвой, повышая работоспособность, достигнуть потрясающих результатов в труде!

Яркие поздравления с 1 мая и картинки / Фото: bonnycards

Радостное поздравление с Первомаем своими словами

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Поздравляю с Первомаем и от души желаю посвящать свою жизнь любимой работе, увлекательным занятиям, дорогим сердцу людям и деятельности во всеобщее благо. Желаю, чтобы успех не заставлял себя ждать, чтобы энтузиазм был всегда с тобой, чтобы работалось весело и легко, чтобы после трудовых будней ждали великолепные и насыщенные дни отдыха.

Поздравления с 1 мая в прозе: картинки и открытки / Фото: Pexels

Поздравления с майскими праздниками в прозе

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Говорят, труд сделал из обезьяны человека. Для взрослого человека потребность трудиться совершенно естественна, ведь в работе человек может реализовать свои способности, завоевать признание. В День труда хочется пожелать всем трудящимся, чтобы соблюдались и защищались их права, чтобы росли зарплаты, улучшались условия работы, чтобы на рабочем месте каждый человек чувствовал себя комфортно.

Открытка и поздравление с наступающим 1 мая / Фото: bonnycards

Доброе поздравление с майскими праздниками коллегам

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Пусть все, отдающие время благу страны, те, кто изо дня в день трудится в порой сложных условиях, радуются выходным, яркому майскому солнцу. Желаю, чтобы любой труд приносил только радость и удовлетворение, чтобы коллеги были друзьями, а атмосфера на работе, как дома.

Поздравления с 1 мая: фото и пожелания / Фото: Pexels

Душевные поздравления с майскими праздниками в прозе

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В День всех трудящихся я желаю тебе, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие, чтобы коллеги были не только отличными специалистами, но и замечательными людьми, а начальник не только хвалил и уважал, но и всегда давал возможность творчески развиваться.

Открытки и поздравления с 1 мая своими словами / Фото: bonnycards

Официальные поздравления с майскими праздниками

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Уважаемые трудящиеся! Все, кто трудится не покладая рук на благо коллектива, общества, семьи, имеют право праздновать очередной прекрасный Первомай вместе со своими близкими. Вы награждены заслуженным отдыхом, и пусть этот День труда станет еще одним счастливым памятным днем в вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы не знаете лени и, превозмогая усталость, помогаете всем нам процветать.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.