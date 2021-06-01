Поздравления с Днем защиты детей: прикольные стихи и картинки

День защиты детей: прикольные поздравления, картинки, фото, стихи / Фото: Pexels
Самые прикольные, позитивные, веселые и смешные поздравления с Днем защиты детей обязательно поднимут настроение и детям, и взрослым. Сегодня, 1 июня, не только первый день лета, но еще и радостный семейный праздник, который отмечается во всем мире – Международный день защиты детей.
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Веселые поздравления с Днем защиты детей в стихах
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С Днем защиты всех, детишки,
Поздравляю от души,
Чаще открывайте книжки,
Ешьте кашу, малыши.
Маму слушайте всегда вы,
Папе нервы берегите,
И бабулю до инфаркта
Никогда не доводите.
Пусть волшебным будет детство,
Все сбываются желанья,
Радости вам и веселья,
Мира, счастья, пониманья.
Поздравления с Днем защиты детей: прикольные картинки и стихи / Фото: Pexels
С Днем детей: короткие прикольные стихи о детях
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Счастье – это мягкие теплые ладошки,
за диваном фантики, на диване крошки...
Что такое счастье? Проще нет ответа:
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!
С Днем защиты детей: позитивные открытки и поздравления / Фото: bonnycards
Прикольные поздравления в День защиты детей своими словами
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В детский праздник желаю веселых улыбок, звонких песен, порхающих бабочек, яркого солнышка, проливного дождика, теплых луж и смываемой грязи!
С Днем защиты детей: картинки и приколы / Фото: bonnycards
Смешные стихи о детях в День защиты детей
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Каждый маленький ребенок
Вылезает из пеленок,
И теряется повсюду,
И находится везде!
Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится,
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!
Веселые поздравления с Днем защиты детей: фото и приколы / Фото: Pexels
Прикольные поздравления с Днем детей: что такое ребенок
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Ребенок – это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, крутитель, вертетель, кусатель, плакатель, обниматель и целователь…
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Забавные поздравления с Днем детей: что может ребенок
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Ребенок может научить взрослого трем вещам: настаивать на своем, находить себе интересное занятие и радоваться без причины.
Позитивные поздравления с Днем детей в прозе
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На старт, внимание, лето! Поздравляю с Днем защиты детей и желаю неугомонного веселья, причем не только сегодня, а в каждый летний день! И пусть к хорошему настроению всегда прилагается верный друг, вкусная мороженка и солнечная погода!
С Днем защиты детей: веселые стихи и картинки / Фото: bonnycards
День защиты детей: веселый статус для мамы
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Декрет – это такая работа, когда самого главного начальника носят на руках.
День защиты детей: смешные поздравления родителям в стихах
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С детским днем вас поздравляю,
С Днем защиты славных чад,
Сил и мужества желаю,
Выдержки для их засад.
Защищаться вам желаю
Только юмором и смехом,
И тогда ответят дети
На улыбку вашу эхом.
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