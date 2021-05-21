После второго полуфинала Евровидения букмекеры изменили ставки. Украину подвинула Швейцария

Еще до своего выступления на "Евровидении" Go_A занимали восьмую позицию в прогнозах букмекеров. Ситуация изменилась после выступления группы в первом полуфинале, но теперь букмекеры немного сместили позиции

Представитель Швейцарии Gjon's Tears и представители Украины Go_A / Фото: Getty Images

Второй полуфинал "Евровидения-2021", который прошел в Роттердаме минувшей ночью, повлиял на ставки букмекеров. Если ранее Украина поднялась на 4-е место в рейтинге вероятных победителей конкурса, то теперь сместилась на пятую позицию. А четвертое место заняла Швейцария. Италия по-прежнему является потенциальным победителем конкурса.

На сайте Eurovisionworld появилась обновленная таблица букмекеров. Как можно увидеть ниже, пятерка стран-лидеров расположилась в таком порядке: Италия, Франция, Мальта, Швейцария, Украина. В то же время в ТОП-10 выбилась Финляндия, которая "зажгла" сцену во втором полуфинале эффектным роком.

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Скриншот Eurovisionworld

Напомним, что финал "Евровидения" состоится уже завтра, 22 мая.

После второго полуфинала сербские Бейонсе выбились в лидеры по просмотрам на "Евровидении-2021".