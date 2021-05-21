Сербские Бейонсе выбились в лидеры по просмотрам на Евровидении-2021. Ну там есть на что посмотреть

Вокалистки группы Hurricane показали на сцене международного конкурса зажигательные танцы. Их выступление очень понравилось зрителям

Вокалистки из группы Hurricane Фото: Сегодня

После второго полуфинала "Евровидения-2021" в лидеры по просмотрам совершенно неожиданно выбились сербские вокалистки Hurricane с песней Loco Loco.

Певицы показали на сцене международного конкурса зажигательные танцы в стиле поп-иконы Бейонсе. Мы уже устали писать о плагиате, так что скажем так – девушки, видать, просто вдохновлялись ее творчеством. Сильно вдохновлялись.

Смотрите сами – вот это выступление Hurricane:

А это Бейонсе:

Тем не менее, номер сербских исполнительниц очень понравился фанатам "Евровидения-2021".

Видео их выступления уже набрало 1,3 млн просмотров и продолжает держаться в трендах YouTube.

Вам также будет интересно узнать, что в тройку лидеров по просмотрам вошли участница из Греции Stefania (да, та самая, которую Олег Боднарчук обвинил в плагиате) – 520 тысяч просмотров, и представители Финляндии Blind Channel – 269 тысяч.

Напомним, в первом полуфинале лидирующее место в трендах YouTube заняла украинская группа Go_A.

К слову, Украина будет выступать во второй части гранд-финала "Евровидения", который состоится 22 мая.

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